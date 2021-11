Cámara sacude a Bava y Macri podría dilatar indagatoria 19 y 20 de diciembre

“Se habrá de considerar que deviene necesario el desarrollo de la audiencia prevista en el art. 61 del C.P.P.N., fijándose la misma para el día viernes 12/11/2021 a las 12:30 horas”, sostuvo el camarista marplatense Alejandro Tazza en la resolución que abrió la puerta al cuestionamiento del juez. El macrismo, en paralelo, anunció que arremeterá por la vía del Consejo de la Magistratura en un ataque a dos frentes sobre Bava.

En el escrito, Tazza requirió al juzgado federal de Dolores “copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021 identificada como archivo 2021-10-28-12.23-11mp4”. En su resolución, el camarista solicitó además “copia del acta de declaración indagatoria del Sr. Mauricio Macri de fecha 28/10/2021, del decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional del mismo día, mes y año, y copia del decreto de fecha 29 de octubre del año 2021 donde el Magistrado a que fijara nueva audiencia indagatoria para el día 03/11/2021”. La mayor parte de esos documentos ya trascendieron.

La primera recusación de Macri contra el juez Bava había sido rechazada sin mayor trámite porque los jueces del tribunal de apelaciones sostuvieron que no había causales evidentes que llevaran a su aparcamiento.

La segunda recusación fue la que el expresidente presentó la semana pasada luego de que, a pedido de su defensa, el magistrado aceptara suspender la audiencia del jueves pasado hasta tanto al expresidente le fuera levantado el deber de confidencialidad. Horas después de levantada la audiencia en los tribunales federales de Dolores, el presidente Alberto Fernández relevó a Macri del secreto de inteligencia para que pueda declarar en indagatoria.

Bava explicó en distintas resoluciones que no solicitó antes de la indagatoria que se releve a Macri del secreto de Estado, porque consideró que no era necesario dado que en esta causa se investigan supuestos hechos delictivos -espionaje ilegal a familiares de víctimas de una tragedia- y no cuestiones vinculadas a la seguridad nacional.

Falsa escuadra

La decisión de convocar a una audiencia y disponer medidas de prueba fue definida por la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras como una señal de la Cámara de Apelaciones en contra del juez Bava.

“Al hacer lugar al pedido de prueba del imputado Macri, la cual incluye sea remitido el video de la audiencia de indagatoria del día 28/10/21, está poniendo en duda los dichos del juez volcados en el acta de indagatoria del 28/10/21 que fuera firmada tanto por Macri como por su defensor particular (Pablo) Lanusse. No está errada esta querella mayoritaria cuando decimos que nos enfrentamos al poder. He aquí la prueba. Hoy perdió la credibilidad de la justicia nuevamente”, sostuvo la abogada.