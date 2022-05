“Cambiemos no tiene que ser Sigamos” – NCN

La diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto pidió sumar al espacio de José Luis Espert a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires: “En el Congreso, Espert demostró que tiene condiciones de trabajar con el otro. Viene a las comisiones y debate. Carolina Píparo es una mujer muy razonable. Han sido muy respetuosos con nosotros”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, la dirigente cercana a Elisa Carrió enfatizó en la necesidad de ampliarse electoralmente para obtener un triunfo en el ámbito bonaerense porque “me da mucho miedo ganar las elecciones nacionales pero terminar perdiendo la provincia de Buenos Aires y que desde ahí se paren para boicotear al Gobierno”.

En cambio, se pronunció en contra de incorporar al espacio La Libertad Avanza que lidera Javier Milei: “¿Cómo podés construir con alguien que dice que a la mañana le tira dardos a la foto de Alfonsín? Es una falta de respeto. Yo jamás diría que a la mañana me levanto y le tiro dardos a la imagen de cualquiera. No se construye desde el odio, el rencor y el grito”

Para Oliveto, la misión de Juntos por el Cambio en 2023 “ya no es ir para ‘frenar a’ sino para ‘romper con’”. “Para romper con los gerentes de la pobreza, para romper con la cooptación de las instituciones, para generar trabajo, para generar condiciones para que nuestros hijos no se vayan del país, para que aquel que se rompa el alma pueda tener una perspectiva, para conseguir un crédito”, resaltó. Y agregó: “Somos conscientes de que los poderes enquistados no se van con el kirchnerismo. El peronismo históricamente ha boicoteado gobiernos que no son peronistas porque tiene a las federaciones obreras y a muchos empresarios prebendarios que viven del Estado, que lo que quieren es que el Estado siga siendo absolutamente proteccionista para que ellos se sigan enriqueciendo y que la gente compre un jean a tres veces más de lo que sale el costo”.

En este marco, Oliveto sostuvo que “Cambiemos no tiene que ser sigamos, tiene que ser Cambiemos en serio” y señaló que dentro del frente opositor “estamos todos de acuerdo en que tenemos que trabajar en una plataforma que tiene que estar presentada a fin de año”. Adelantó que “va a ser una propuesta descarnada a partir del diagnóstico que se le va a dar a la sociedad”.

La diputada nacional también dijo que “en marzo se definirán los candidatos”, aseguró que no sabe si Elisa Carrió se postulará y afirmó que “no hay un acuerdo de la Coalición Cívica en relación a la candidatura de ninguno: ni de Horacio, ni de Patricia ni de Macri, ni de Manes, ni de María Eugenia”. “Antes de pedirle a un partido que se defina, los otros partidos se tienen que ordenar”, reclamó. Y lanzó una crítica a sus aliados del PRO y la UCR: “Los otros dos partidos están creyendo que se ganan los unos a los otros y pensando en fórmulas cruzadas. De alguna manera, no nos nombran a nosotros. Nos sentimos a veces un poquito ninguneados”.