Cambio de paradigma en el mercado inmobiliario: el rol del coaching

Si alguna vez te has preguntado por qué es importante el Coaching para tu actividad inmobiliaria, es necesario que sigas leyendo.

El Coaching es la profesión que se dedica a convertir los diálogos sociales en conversaciones efectivas, poderosas y de resultados positivos.

Luego de 6 años asesorando empresas y profesionales del rubro inmobiliario se nota que pocos comprenden la importancia de la comunicación.

Los exitosos de este rubro comprenden el factor diferencial: la calidad de conversaciones en cada interacción. Con esto me refiero a generar un excelente impacto al hablar, claridad en tus necesidades y límites, negociar con acuerdos claros y sin ambigüedades, gestionar efectivamente tus pulsiones y, también, las emociones de tu contraparte. Aquí es donde el Coaching se convierte en la cuarta pata del negocio, y que es fundamental en un mundo cambiante como el actual.

Existen 3 conceptos claves del Coaching, aunque no son los únicos:

Ceguera de los automatismos disfuncionales:

Nuestro cerebro tiene una pulsión de querer ahorrar energía, básicamente si aprendió a hacer algo de X manera, no dejará de hacerlo a menos que lo cambies de forma consciente con tu mente. La verdadera trampa radica en que no eres consciente de que esto pasa en todas las oportunidades. Lo haces porque tu cerebro busca repetir lo conocido, no se preocupa si es lo mejor para generar conversaciones de valor y acordes a tu negocio. El Coaching propone romper con los automáticos, al hacerlos conscientes puedes reemplazarlos por acciones diseñadas estratégicamente que te lleven a lograr tus objetivos diariamente.

El boicot de la ambigüedad:

Existen personas que creen que jugar con los grises es llevar la delantera y es un grave error. Si deseas lograr excelentes resultados, mantener relaciones profesionales duraderas, obtener respeto y elevar el nivel de referidos, sé claro en todo su potencial.

Dejar de ser ambiguo es respetar tu palabra como lo más sagrado que tienes y hacer respetar los acuerdos de todos. Para lograr ser claro en tus interacciones, el Coaching cuenta con distintas competencias, herramientas y prácticas exitosas que son muy fáciles de comprender y aplicar.

La negación de lo innegable:

Las emociones existen y es imposible no tenerlas. Todo lo que sucede nos lleva a distintas emocionalidades, esto te sucede todo el tiempo y a los clientes también. Si niegas algo que es imposible de negar, entonces el problema eres tú y no el cliente cuando se enoja, se asusta, se confunde, o se frustra. Muchos saben que el negocio inmobiliario es lograr gestionar las emociones propias y de cada una de las partes, pero no alcanza con saberlo, debes formarte y diferenciarte de quienes aún no lo hacen.

Así como muchos han estudiado la carrera de martillero, se han capacitado para cursar una operación, o bien, se mantienen informados sobre cómo avanza el mercado, es poco entendible que no se capaciten en habilidades sociales y personales para hacer mejor lo que hacen cada día. Tienen un negocio de conversaciones y deben potenciar sus competencias con la disciplina que está cambiando el mundo.

Coach ejecutivo y comercial