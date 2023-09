“Cambios en geopolítica implican riesgos militares”

El presidente Fernández enfatizó la herramienta de cooperación y diplomacia del multilateralismo y la política exterior de la Argentina y pidió replicar en todo el mundo «el modelo de solución pacífica de los conflictos» que está vigente en América Latina . “El multilateralismo nos exige respeto a los principios de las Naciones Unidas, que es la carta común como sistema mundial. La carta de la ONU es nuestra Constitución mundial y no respetarla es como si yo no respetara la Constitución argentina”, señaló Fernández.

Retomó el llamado de atención sobre “la violencia que soporta el pueblo armenio en Azerbaiyán” que había expuesto en la reunión del G20 en India. En el salón lo escuchaban los ministros de Defensa de la región y el Caribe que a su turno dieron visiones acerca de metas, el pensamiento estratégico y la perspectiva regional sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz impulsadas bajo el mandato de las Naciones Unidas. Taiana destacó la participación de Argentina en unas treinta misiones de paz en todo el mundo desde que se instauró este tipo de cooperación.

Participaron los titulares de la defensa de Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Bahamas y Haití; autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas de Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana y México. También observadores representantes de España, Canadá, India, China, Eslovenia, Pakistán y Francia. Jean-Pierre Lacroix secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU sostuvo que “las operaciones de paz no son una varita mágica que permiten a los Estados recuperar su estabilidad de manera inmediata, pero son la confirmación de un compromiso internacional para preservar los ceses al fuego, prevenir la reanudación de hostilidades y asegurar la protección de civiles”.

El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, inició la rueda de ponencias alterando el orden alfabético programado en consideración a que Uruguay es el país de la región que más efectivos tiene desplegados en misiones de paz en el mundo. García tomó las palabras del presidente Fernández acerca de que el mundo debe abogar por la paz global y le dio una vuelta más; “como el compromiso es la paz, señalar como primera instancia que la paz global es también trabajar por la paz en nuestros países, cuando se altera la paz en alguna parte del mundo hay menos paz también en nuestras tierras.

Uno no puede participar en este tipo de eventos donde se reúnen los ministros y las autoridades de Naciones Unidas y mirar para el costado cuando desde hace más de un año la paz esta agraviada, violentada en Ucrania a partir de la invasión de Rusia a aquel país, tampoco cuando el pueblo armenio sufre en Artsaj la crisis humanitaria a partir del cierre del corredor de Lachin, (n.r. única carretera une a Artsaj con Armenia y el resto del mundo), entonces si este continente de paz que nos une y al cual abrazamos, es verdaderamente un continente con vocación de liderazgo , no puede dejar de condenar las violaciones a la paz y a los derechos humanos que existen y se están perpetrando en Ucrania a partir de la invasión rusa y las violaciones a los derechos humanos que sufre del pueblo armenio. “Sería absolutamente incompresible no solo que lo mencionáramos, sino que no lo condenáramos, quiero expresar con la mayor fuerza que si bien la Declaración (n.r. el texto final de la conferencia) que se nos propone habla muy bien del deber de la paz lo que tenemos que hacer es exigir que haya paz y exigir que se terminen las violaciones a los derechos humanos y con la invasión que se produjo por parte de Rusia a Ucrania. La moción no quedó plasmada en la Declaración de Buenos Aires, titulada El deber de hacer la paz, texto final del encuentro.

El documento avanzó en consideraciones generales de operaciones de paz y la continuidad y mantenimiento de misiones de la ONU por parte de los países de la región y Caribe, el rol de la mujer en ellas y una mayor presencia en cargos de liderazgo, y se avanzó en la puesta en funcionamiento de la Red Latinoamericana y del Caribe para la cooperación del mantenimiento de la Paz (RELACOPAZ), un espacio de integración regional y concertación política en materia de Defensa formateado para contribuir con las Naciones Unidas sin ser un organismo de ella, promueve el fomento de la cooperación para la preparación, financiamiento, equipamiento, logística, apoyo, intercambio y despliegue de personal militar de la región en contingentes nacionales, binacionales o multinacionales. Finalmente se decidió que Paraguay sea el país anfitrión para la 3° Conferencia de América Latina y el Caribe en 2025.