Camino a la gobernación 2023: se busca intendente

Pero solo eso. Las últimas elecciones evidenciaron que el poder de tracción del voto cambió la dirección. Y hoy los alcaldes empujan de abajo hacia arriba en el crecimiento de dos frentes que pujan por liderazgos nacionales, pero que tienen muy consoli-

dada la construcción del poder local.

A tal punto que, la renovación del cargo, casi que no tiene lugar en toda la Provincia. Intendente que es elegido, intendente que reelige. Al menos, así lo demuestran los números. En las últimas elecciones más del 70 por ciento de los distritos mantuvieron al mismo jefe comunal.

Con la experiencia acumulada y un poder del Ejecutivo bonaerense que siempre es cuestionado por no poder mantener la territorialidad necesaria para responder de manera directa a las demandas de la gente, los jefes comunales buscan llegar a la Provincia con el modelo comunal. Se trata de un reclamo, incluso, que no tiene banderas políticas. El deseo de que un intendente se convierta en gobernador, más allá de los posicionamientos actuales, atraviesa tanto al oficialismo como a la oposición.

Y la lista de pretendientes gana peso. Los jefes comunales de Lanús y La Plata, Néstor Grindetti y Julio Garro, no se bajan de la idea de poder ser una opción. Y hoy encabezan un armado llamado Hacemos, desde donde les abren las puertas a todos aquellos justicialistas que no se sienten representados por el Frente de Todos.

Pese a que ninguno se pronunció en concreto, los jefes comunales buscan crecer en la referencia para, a la hora de sentarse a discutir los diferentes escenarios, ser reconocidos como una de las diversas opciones.

En la misma situación se encuentra el alcalde de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien pone como referencia nacional a Horacio Rodríguez Larreta en su recorrido hacia lo que podría presentarse como una candidatura provincial. “No nos puede gobernar alguien que no conoce la Provincia”, dijo en su momento. Y su sensación no es única. La comparte con otros jefes comunales como el jefe comunal (con licencia) de Vicente López, Jorge Macri, quien no quiere dejar pasar la oportunidad de competir en una elección que de seguro tendrá internas, pero que hoy se muestra atento a lo que pueda pasar en CABA, donde es ministro de Gobierno.

Desde otro lado del partido amarillo, la presidente del PRO nacional, Patricia Bullrich, impulsa al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel. Sin embargo, el exministro de Energía nacional hoy no cuenta con un nivel de conocimiento necesario para dar la discusión; además de que fue la cara de los tarifazos del macrismo.

La idea de la exministra de Trabajo es poder llevarlo a su lado durante las recorridas bonaerenses, como ya hizo, para poder lograr una asociación directa que le permita posicionarse como alternativa.

Del otro lado de la vereda interna, el intendente radical de San Cayetano no dudó, en las últimas horas, en apostar por su par de San Isidro, Gustavo Posse. “Veo un tipo con presencia nacional y provincial”, manifestó. Y agregó críticas para los aliados del PRO: “Los jefes comunales nunca fuimos escuchados en la anterior gestión”.

Está claro, Posse quiere salir a competir por la Provincia. Ya lo expresó. Es su deseo. Y hoy desde su rol de oposición en el radicalismo bonaerense refuerza una alianza con Larreta.

Para terminar, por el lado del peronismo no aparecen muchas opciones. Y tiene lógica. Hoy, más allá de las discusiones internas, el Frente de Todos se posiciona detrás de la figura de Kicillof en su plan de ir por la reelección. Sin embargo, el jefe comunal (con licencia) de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, ya les avisó a los suyos que va a jugar. Y que intentará avanzar en el camino hacia la gobernación.