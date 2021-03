Camino allanado: el oficialismo dará media sanción a Ganancias

Con la confirmación de la presencia de todos los bloques en la sesión de mañana -desde la crisis de 2002 que el Congreso legisle un sábado-, el Frente de Todos confía aprobar el proyecto de modificación a ley de Ganancias con amplia mayoría, de acuerdo a lo que pudo recoger Mundo Gremial anoche, luego de que fracasará una sesión especial convocada la bancada que reúne a la UCR, el Pro y la CC-ARI. Sentaron en sus bancas a 101 legisladores no alcanzando el quórum necesario de 129.

Los tironeos respecto al día del tratamiento del “alivio fiscal” impulsado por Sergio Massa arrancaron a principios de esta semana cuando el oficialismo acusó a la oposición de trabar la iniciativa para darle prioridad al debate de “biocombustibles”, lo que tampoco pudo ser por falta de quórum.

Recordemos que el proyecto de Ganancias busca que todos los trabajadores y jubilados que ganen menos de 150 mil pesos brutos no paguen dicho tributo; una medida que beneficiará alrededor de 1.267.000 personas y tendrá un impacto fiscal de unos 47.600 millones de pesos según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. A su vez el beneficio será retroactivo a enero y el aguinaldo queda exento del pago del tributo. También se duplicará la deducción por hijo con discapacidad, que actualmente es de 78.833 pesos anuales.

En definitiva, se espera que este sábado se apruebe el proyecto con el apoyo de la oposición aunque con planteos en disidencia. Por ejemplo, el diputado radical Facundo Suárez Lastra opinó ante este cronista: “Estoy sorprendido de la sin razón de esto. Un empresario invierte, tiene empleados y con una ganancia de $200 mil va a tener que pagar ganancias, mientras que un trabajador estatal, que tiene vacaciones y empleo fijo, deja de pagar. Es pura demagogia“.

Hablando de estatales, tomemos a los trabajadores del transporte que, en muchos sectores, como aeroportuario o ferroviarios, se verán beneficiados. El presidente de la Cámara de Diputados e impulsor de la normativa aseguró que “con esta iniciativa tenemos la convicción de saber que estamos recuperando el ingreso porque tenemos que reactivar la actividad económica. Más de 133 mil trabajadores de transporte en todo el país van a dejar de pagar Ganancias“, sostuvo Massa.

En el medio de la reyerta, casi de conventillo, se coló la cuestión religiosa: el jefe del Interbloque de JxC, Mario Negri, se quejó porque este sábado es Pascua Judía, lo que respondieron desde Presidencia de la Cámara: “Como la Pascua Judía contempla dentro de su reflexión estar en su domicilio, que lo hicieran por Zoom”. El legislador Waldo Wolff fue más enfático: “Lo único que falta es que el presidente de la Cámara me tenga que dar permiso a mí para ver cómo yo festejo una fecha de la religión que yo profeso”. No obstante, adelantó que asistirá a la sesión y “por primera vez en muchos años no voy a pasar las Pascuas Judías con mi familia”.

El proyecto llega al recinto con cambios introducidos durante los debates en las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, que presiden Carlos Heller y Vanesa Siley, respectivamente. No obstante, este sábado se escucharán opiniones críticas respecto a los trabajadores que ganan entre 150.000 y 173.000 pesos y que sufrirán el 100% del impacto del 35% del impuesto: “distorsiona y quita progresividad”, sostienen desde la oposición. Pero, por lo que recogió este medio ese escalonamiento se contemplará una vez que se reglamente la ley.

El que aprovechó para pegarle a la Central obrera fue el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño: “Van a montar un circo este sábado con la CGT que no movió un dedo para defender a los trabajadores y las trabajadoras”.