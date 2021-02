Camioneros: Fuerte rechazo en CABA a la reducción de jornadas y salarios

Los recolectores de residuos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvieron a rechazar el pasado viernes la intención del Gobierno de recortar jornadas de trabajo y disminuir salarios.

La Rama de Recolección de Residuos nucleada en el Sindicato de Choferes de Camiones que lidera Hugo y Pablo Moyano realizó una masiva volanteada y pegatina de afiches en decenas de barrios de la ciudad porteña en rechazo de la intención de Horacio Rodríguez Larreta.

“Larreta: no al ajuste. Los trabajadores de la recolección cumplieron sus tareas en la pandemia de coronavirus y seguirán haciéndolo. No permitirán la reducción de los días laborales y de sus salarios. No toques sus bolsillos”, fueron algunas de las insignias que se visualizaron en los afiches.

Los trabajadores del sector se mostraron una vez más en contra de que el Gobierno realice modificaciones respecto a la situación de los trabajadores y sus días laborales. Al mismo tiempo, aseguraron que se encuentran alerta y con “profunda preocupación” ante la postura del Ejecutivo porteño.

Asimismo, desde el sector advirtieron que en caso de que la postura de Larreta continúe en este sentido, habrá nuevas medidas de fuerza.

“La determinación del Gobierno implicaría que los trabajadores no puedan cumplir tareas los feriados nacionales, lo que afectará sus ingresos y el de sus familias. Bajo ninguna circunstancia el gremio aceptará cambios en el sector. Se trata de una medida perversa que modificaría el actual nivel salarial”, confirmaron los trabajadores a través de un comunicado.

No obstante, los recolectores explicaron “aún no se adoptaron medidas porque se aguarda la racionalidad del Ejecutivo porteño”, pero advirtieron que “si continúan con esta postura empezarán las protestas”.

Por último, los camioneros remarcaron que esto se trata de “un capricho presupuestario por un ajuste económico porque hay otros medios para reducir sin perjudicar el poder adquisitivo de los trabajadores esenciales” y resaltaron el rol fundamental que cumplió el sector durante los momentos más duros de la pandemia.