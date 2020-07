Camioneros reedita la pelea con Mercado Libre y hay tensión en la actividad

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) creará una cooperativa de trabajo para reactivar el servicio de transporte interurbano en Córdoba tras casi 100 días de conflicto.

Así lo anunció este jueves el secretario general del sindicato, Emiliano Gramajo. “Es una decisión extraordinaria en un momento extraordinario”, explicó en diálogo con Mundo Gremial.

“Llegamos a un punto donde no hay salida, la postura de los empresarios fue olvidarse de los trabajadores y dejaron de pagar los salarios desde que inició la cuarentena”, destacó el dirigente.

La noticia fue ratificada en horas del medio día en conferencia de prensa, con la palabra de Gramajo en la sede sindical de la AIOTA.

El titular del gremio sostuvo que “como organización hemos hecho lo imposible para llegar a una solución”, pero señaló que “los empresarios fueron quienes forzaron a tomar esta decisión”.

Los choferes del servicio interurbano cumplen hoy 94 días de paro ininterrumpidos, mientras continuaron con las negociaciones con la patronal por intermedio del gobierno provincial sin lograr una respuesta satisfactoria.

En el medio, la AOITA aceptó rebajar un 25% los salarios: “lo hicimos a pesar de no estar de acuerdo, pero necesitábamos cuidar los puestos de trabajo. Lamentablemente no hubo compromiso del otro lado y son los empresarios quienes nos llevaron a un punto límite por eso tomamos esta decisión extraordinaria”, añadió Gramajo a Mundo Gremial.

La cooperativa funcionará “como una red de contención” a los futuros despidos masivos que se esperan en la actividad que no escapa a la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

Nos obligaron a hacernos cargo del problema.

Y estamos capacitados para mejorar el sistema.

La Cooperativa es nuestro recurso para cuidar al trabajador y al sistema de [email protected]_OFICIAL — Emiliano Gramajo (@emigramajo) July 16, 2020

“Los trabajadores se harán cargo de las líneas que las empresas no puedan operar más. La AOITA no va a llegar a una situación de despidos masivos, no vamos a permitirlo, por eso vamos por la cooperativa”, concluyó el secretario general.

El paro de la Aoita comenzó el pasado 13 de abril luego de que la liquidación de haberes de marzo llegara con descuentos a los trabajadores del transporte.