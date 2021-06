Campaña virtual y factor Macri, la estrategia del Gobierno para las elecciones

Si bien hay un consenso en la ciencia política de los últimos años sobre la desnacionalización del sistema de partidos que implica, a grandes rasgos, que la información política que tengo sobre una provincia no me sirve para traspolar ni analizar a otra ni a la totalidad del país, y que persiste una suerte de disolución de un tipo de arena política (la nacional), no faltarán el lunes los títulos que busquen capitalizar una derrota o una victoria adjudicándola a Nación. Y este último no va a ser un dato menor, ya que este año la comunicación jugará un rol mucho más importante que el habitual debido a que la pandemia privará al peronismo de moverse en la posición en la que juega más cómodo: la bajada al territorio y las movilizaciones masivas en las calles.

“La campaña este año va a ser distinta, habrá más entrevistas y presencia en redes”, confirmaron fuentes de Casa Rosada a Ámbito.

Respecto a los actos multitudinarios a los que acostumbra el peronismo, los dan por descartados. “Se van a asemejar a lo que fue el acto de asunción de Alberto en el PJ o como el acto en La Plata”, señalaron las mismas fuentes aludiendo a los celebrados en el Club Defensores Unidos de Belgrano y el que se llevó a cabo hace un mes en Ensenada, donde volvió a mostrarse unida la plana mayor del Frente de Todos. Ateniéndose a estos ejemplos, la fórmula implicará estadios o clubes abiertos, sillas con distanciamiento social para dirigentes, pero sin presencia de público.

Cristina Alberto Kicillof Ensenada-telam.jpg Última postal del Frente de Todos, en Ensenada. Los actos de campaña recrearán esta escena: espacios abiertos y distanciamiento social, con foco en la unidad de la coalición.

Volviendo al tema federal, al calor de la campaña las estrategias electorales en las provincias también se van perfilando mezcladas con las medidas de prevención de la pandemia. Mientras desde Nación aumentaron las restricciones, otras provincias tomaron otro camino. El Gobierno esperaba que los gobernadores se plegaran a los protocolos sanitarios que fue adoptando para hacer frente a la pandemia, algunos se declararon en rebeldía. A Horacio Rodríguez Larreta se sumaron Juan Schiaretti y Rodolfo Suarez. En tanto, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lanzará este viernes la agrupación “Hacemos Santa Fe”, en línea con el partido que conduce el mandatario cordobés.

En el Gobierno los ejes del discurso ya se decidieron hace tiempo: remarcar la unión de la coalición política, destacar el operativo de vacunación contra el coronavirus, y, respecto al económico y todavía no resuelto, bajar la inflación.

El propio Alberto Fernández se pronunció en un fuerte tono electoral esta semana al encabezar un acto por entrega de viviendas en la localidad de San Martín, en el que aprovechó para repasar sus promesas de la campaña presidencial y lo que se cumplió de ellas hasta el momento. “Tengo la tranquilidad de haber cumplido en este año y medio mucho de lo que prometimos en la campaña. Sé que faltan cosas, pero trabajamos para resolverlo”, sostuvo el Jefe de Estado. Es que en Casa Rosada despejaron ya el operativo de vacunación, al que consideran exitoso, de la ecuación, y se focalizan ahora en bajar la inflación, algo que saben es clave a la hora de conseguir los votos.

ALBERTO FERNANDEZ SAN MARTIN.jpeg El presidente Alberto Fernández brindó un discurso en tono electoral desde San Martín. Presidencia de la Nación

Como broche discursivo de esta semana, este viernes Alberto Fernández mantendrá una videoconferencia con su par de Rusia, Vladimir Putin para poner en marcha la producción argentina de la vacuna contra el Covid-19.

Otro de los discursos de la semana que se sumó a la campaña fue el del expresidente, Mauricio Macri. En el Gobierno consideraron el “factor Macri”, como una ventaja. El ya escuchado “hay que dejarlo hablar” volvió a sonar en los pasillos de Balcarce abonando la teoría de que cada vez que lo hace, el exmandatario se hunde en la percepeción de imagen del electorado. Al mismo tiempo, se continúan exponiendo las fracturas en Juntos por el Cambio.

Así las cosas, las reuniones para el diseño de la campaña aceleran su ritmo en La Plata, donde el comando integrado por Sergio Massa, Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, entre otros, ya reemplazaron hace rato a los almuerzos en Olivos.