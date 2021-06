Canadá le falló a la comunidad indígena, manifestó el primer ministro – Télam

Partout au Canada, on rend hommage aux 215 enfants qui ont t enlevs de leur foyer et qui ne sont jamais rentrs chez eux. On ne les oubliera jamais. Nos penses vont la Premire Nation Tk’emlps te Secwpemc et toutes les communauts autochtones en cette priode difficile. pic.twitter.com/bqqZO3erAk

Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 1, 2021