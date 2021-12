cancelaron las celebraciones de Año Nuevo y el servicio de trenes

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, canceló las celebraciones públicas de la noche de Año Nuevo debido al aumento de casos de la variante Ómicron de coronavirus, que en la última semana superaron los 140.000, tres veces más que en la primera del mes.

Khan declaró el sábado el estado de emergencia para la capital del Reino Unido debido al impacto en los servicios sanitarios tras un aumento del 29% de las internaciones hospitalarias en la última semana.

La celebración prevista para 6.500 personas en la Plaza de Trafalgar en el centro de la capital británica reemplazaba el icónico espectáculo de fuegos artificiales, que suele reunir a más de 100.000 espectadores cada año.

London: we’ve had 151,901 new cases in the last week.

Since the start of December:

⬆️ Cases up 250%

⬆️ Hospital admissions up 69%

Our NHS is struggling with staff absences & we all have a part to play in protecting it.

⬇️ #GrabAJab & #GetBoosted today: https://t.co/nTtqHvcy79

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 21, 2021