Cancillería envió a Uruguay el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón

Cancillería envió este lunes el pedido de exhorto a Uruguay para solicitar la detención y la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien tiene una orden de captura internacional librada por la jueza María Servini.

Rodríguez Simón es investigado por extorsión y asociación ilícita. El viernes pasado, se envió a Uruguay el exhorto por el cual se pedía que fuera ubicado en aquel país y no se le permitiera abandonarlo.

La semana pasada, la jueza Servini había decidido “declarar rebelde” a Rodríguez Simón y ordenar su captura nacional e internacional .

Su pedido de detención estaba fundamentado con los siguientes argumentos: “Rodríguez Simón recientemente dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la justicia, lo cual reitero fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021.Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines. Entonces, su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.

El fin de semana, el juez uruguayo Marcelo Malvar había desestimado un habeas corpus preventivo solicitado por Rodríguez Simón ante un juzgado de Montevideo para intentar evitar su detención. Rodríguez Simón se fue de la Argentina el 8 de diciembre del 2020. Está siendo investigado por la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijuán.