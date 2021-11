Última semana de campaña: candidatos cierran con actos y recorridas antes de elección clave para Alberto Fernández

Durante el fin de semana hubo visitas a la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón y donde el Frente de Todos terminó en las PASO 4 puntos por debajo de Juntos.

«Después del resultado electoral, lo que más me preocupó fue escuchar a la gente. Dejé de leer los diarios y escuchar las radios, y me ocupé de escuchar a la gente porque la verdad es que me costó mucho entender el resultado electoral»

, dijo el Presidente en una entrevista que concedió a Télam.