Candidatos del FIT esperan los resultados en un búnker sin militancia

En Bartolome Mitre al 1200, a la espera de los resultados finales (Foto: Alejandro Santa Cruz)

Las y los candidatos del Frente de Izquierda (FIT) esperarán los resultados de las elecciones legislativas en el Hotel Tribeca, en la Ciudad de Buenos Aires, y pronunciarán luego unas palabras a la militancia desde un escenario montado sobre la calle Talcahuano. Debido a los protocolos sanitarios, el búnker del Frente de Izquierda, ubicado en el Hotel Tribeca, sobre Bartolomé Mitre al 1200, no permitirá el ingreso de la militancia y simpatizantes del Frente, por lo que los candidatos aguardarán los resultados únicamente con los equipos de prensa. Según pudo saber Télam, luego de hablar con la prensa dentro del hotel, los principales candidatos de izquierda saldrán a la calle y brindarán un discurso a la militancia desde un escenario montado sobre la calle Talcahuano.Ya hay ubicadas frente al escenario pancartas del Frente de Izquierda (FIT), el Partido Obrero (PO), la Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), pero aún no se perciben militantes.

El bunker del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el hotel Tribeca (Foto: Alejandro Santa Cruz)

Recientemente ingresaron al centro de campaña los candidatos a diputados nacionales por CABA, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Celeste Fierro y los candidatos a diputados por Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Vilma Ripoll y Alejandro Bodart.En diálogo con Télam, Solano aseguró que «la tendencia» de los resultados «está dando» que el espacio está haciendo «una mejor elección que en las PASO».En la misma línea, el dirigente del Partido Obrero, definió a la elección como «interesante» y celebró que en la Ciudad de Buenos Aires los números le dan «arriba del 8 por ciento de los votos»y en la provincia de Buenos Aires «por encima del 15 por ciento de los votos».«Nuestras mejores votaciones son en los municipios más pobres dentro y de ellos en los barrios más pobres», concluyó el candidato. Por su parte, Celeste Fierro adelantó que tienen «muy buenas expectativas» de los resultados electorales, ya que «en las primarias hicimos la mejor elección del Frente de Izquierda».

Militantes del FIT se acercan al escenario en la calle Talcahuano (Foto: Alejandro Santa Cruz)

En las PASO, celebradas el pasado 12 de septiembre, el FIT-U se consolidó como la tercera fuerza nacional al sumar cerca de un millón 300 mil votos, lo que constituyó el 5.85% de las voluntades en esos comicios. En diálogo con Télam, Fierro dijo que la «buena» elección del Frente de Izquierda fue «una respuesta a la falta de políticas» y «un descontento con el camino respecto a la situación social y económica». A su vez señaló que «quien decide votar a la izquierda sabe la coherencia» con la que «se lucha por los trabajadores y trabajadoras» y ratificó el objetivo del Frente de «disputar las bancas que tenemos en la provincia de Buenos Aires para mantenerlas, conquistar las de Capital Federal y hacer muy buenas elecciones en la Patagonia». En los mismos términos se manifestó la candidata Vilma Ripoll, quien expresó a Télam que «están abiertas las posibilidades de que podamos crecer y ampliar el bloque de diputados nacionales y provinciales e ingresar a los consejos que eso sería la novedad» tras explicar que «nunca tuvimos compañeros en los consejos deliberantes en la provincia de Buenos Aires». Finalmente, la candidata afirmó que «hay situaciones de mucha tensión a las que hay que dar respuesta, como la situación salarial y derechos laborales y, jubilatorios». «El pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) no es gratis», concluyó.