Candidatura, autocrítica e interna: las definiciones de Vidal

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refirió a su futuro político de cara a las elecciones legislativas y dijo al respecto que si bien escucha “a todos los miembros de Juntos por el Cambio“, la decisión la tomará ella misma.

“Escucho a todos los miembros del partido pero la decisión la voy a tomar en función de lo que crea mejor para la gente, para el espacio y para mí”, sostuvo Vidal en declaraciones a “El Fin de la Metáfora” en Radio 10.

“Faltan 60 días para el cierre de listas. Pienso en las familias que están lamentando la pérdida de un ser querido, o que perdieron su trabajo y están angustiados por eso. Ese es un debate de la política, de la dirigencia, no de la gente”, dijo la exgobernadora sobre las candidaturas electorales al tiempo que añadió: “Hoy no estamos en campaña y mi responsabilidad no es hablar de candidaturas en Provincia ni en Ciudad, lo que espera hoy la gente es acompañar todo lo que podamos las medidas que sean buenas para la pandemia y marcar lo que esté mal”.

En la misma línea, Vidal consideró que Juntos por el Cambio “tiene buenos candidatos, consolidados, que han gobernado”. “Eso hace que podamos esperar a definir candidaturas en este contexto de pandemia”, argumentó.

La exgobernadora reveló además que el expresidente Mauricio Macri “cree que lo mejor” es que ella sea candidata en la Provincia de Buenos Aires.

Consultada sobre la interna al interior de Juntos por el Cambio, consideró que “como toda coalición, tiene matices y diferencias”. “Está bien que las tenga, yo sigo siendo fiel a lo que he sido siempre, promuevo que haya más diálogo que confrontación. Estoy convencida que los problemas son tan graves, y mucho más después de esta pandemia, que nadie los va a poder resolver solo”, sostuvo.

“No le voy a dedicar un minuto a las internas de mi partido, no en este momento”, dijo al respecto Vidal y consideró que “hay sectores moderados en las dos fuerzas”, tanto en el oficialismo como en la oposición. “La Argentina está yendo hacia ese lugar. Claro que los sectores ruidosos son siempre los que se hacen escuchar más, pero creo que los ciudadanos están cansados de que los políticos se peleen entre ellos”, evaluó la exgobernadora.

Respecto a los motivos por los cuales considera que Juntos por el Cambio perdió la elecciones en 2019, Vidal respondió: “Hubo una decepción de los argentinos en relación a nuestra política económica. No estuvimos a la altura de las expectativas de lo que habíamos generado”.