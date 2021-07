Caos de tránsito en el centro porteño: organizaciones sociales cortan la 9 de Julio con reclamos al Gobierno

Corte en 9 de Julio, NA.

En el marco de una nueva jornada nacional de lucha, organizaciones sociales cortaban esta mañana la 9 de Julio a la altura de Independencia, con reclamos al Gobierno Nacional.

La protesta tiene como base central que “ningún trabajador tenga un ingreso por debajo de la canasta básica”.

Además, los manifestantes del Polo Obrero, MTR, Barrios de Pie, MST, El Bloque Piquetero Nacional y FOL, entre otros, reclaman que no se den de baja los planes Potenciar Trabajo.

“Salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un gobierno que prometió cambiar el desastre Macrista pero a casi 2 años sigue con las políticas de ajuste”, expresaron las organizaciones.

También, adelantaron que marchan “desde las 12:00 en Independencia y 9 de julio para que ningún trabajador tenga un ingreso por debajo de la canasta básica”.