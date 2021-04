Caos por marcha de organizaciones sociales en avenida 9 de julio sin distanciamiento social ni protocolo

Manifestación en el centro porteño. Canal 26.

Una impresionante movilización de organizaciones sociales provocaba este jueves un gran caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, ya que la protesta ocupaba varias cuadras de la Avenida 9 de Julio.

Diversos movimientos llevaban adelante una jornada nacional de lucha con movilizaciones en todo el país, aunque la principal medida de fuerza se daba en el centro porteño.

La masiva manifestación se daba sin mantener el necesario distanciamiento social, ni cump0lir con los protocolos de prevención en medio de la llegada de la segunda ola de coronavirus.

Miles de manifestantes se acercaron hasta la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de “apertura de los programas de empleo, aumento salarial de emergencia, asistencia alimentaria para comedores”.

“La segunda ola de coronavirus ya está haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problemáticas: miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento; existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene; y la desocupación, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables”, señaló el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Como parte de la protesta, un grupo de militantes del Polo Obrero cortaba también el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la Capital Federal.

Manifestación en avenida 9 de julio, sin protocolos. Canal 26.