Capitalización Política| Macri no fue menos y aprovechó el caso de las vacunas para «pagarle» al Gobierno – NCN

Nadie en la política queda ajeno de aprovechar los momentos de su “oponente” para poder sacar redito propios. El caso de la “Vacunación VIP” fue un grosero error político del Gobierno, que la oposición no tardó en capitalizar.

El expresidente Mauricio Macri no fue la excepción del caso y reapareció en redes haciendo mención al bochornoso suceso. En este sentido aclaró este domingo desde sus redes sociales que no recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 21, 2021

«Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus», expresó Macri a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, el exmandatario afirmó que tampoco lo hará «hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido».