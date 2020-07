Capitanich con intendentes “el proceso de desescalada implica un esfuerzo colectivo en un unidad”

De manera virtual, el gobernador consensuó junto a 64 Jefes comunales las medidas específicas que se aplicarán dependiendo de la criticidad de cada localidad, siguiendo la línea de trabajo establecida entre Nación, Provincia y Municipios.

El gobernador Jorge Capitanich analizó vía teleconferencia junto a las y los intendentes de 64 municipios el plan de desescalada progresiva del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzará el sábado 25 de julio en la provincia, atendiendo a las medidas específicas que se aplicarán en cada localidad, dependiendo de su criticidad.

“Esta reunión nos ha permitido expresar nuestras felicitaciones a todos los jefes y jefas municipales, porque gracias a sus liderazgos hemos podido atravesar con mucho esfuerzo esta pandemia”, sostuvo el mandatario, y agradeció a cada uno de ellos “fraternal y profundamente por el trabajo realizado, independientemente de banderías políticas”.

En el mismo sentido, el mandatario aseguró que “la pandemia no sabe de grietas, nos permite a todos tener un principio de solidaridad para combatirla y eso se ha puesto en evidencia en el trabajo en conjunto”, valoró.

A su vez, el secretario de Municipios, Rodrigo Ocampo, explicó que estos encuentros “ponen en valor el esfuerzo que realizaron intendentes, trabajadores de la salud y de seguridad, quienes trabajaron en un escenario que se prestaba muy desfavorable para el Chaco”, y agregó que “hoy tenemos el desafío de encarar un plan de desescalada entre todos los actores de la vida social, política y económica del Chaco”.

DESESCALADA PLANIFICADA, GRADUAL Y EN CONSENSO

Siguiendo la línea de trabajo coordinado entre Nación-Provincia-Municipios, el plan de desescalada, que consiste en la apertura paulatina de diferentes actividades y comercios que hasta ahora estaban vedados, se desarrollará en 3 fases de entre 15 y 20 días cada una, previas a la transición hacia una nueva normalidad. En ese contexto, cada municipio podrá avanzar de fase, sólo si se mantiene la curva de contagios o logra hacerla descender.

Capitanich recordó a los jefes y jefas comunales que este proceso “implica un esfuerzo colectivo, lo que significa unidad y a su vez un modelo de desescalada que es gradual, sistemática, progresiva y coordinada. Y para eso necesitamos actuar con todos y entre todos”.

El plan de desescalada presentado por el gobierno provincial presenta, por un lado, actividades que impactarán en todo el Chaco, y por otro, actividades que cada Municipio determinará y habilitará mediante su propio protocolo, formas y lugares de ejecución. En este segundo segmento se agrupan tanto los paseos, las obras privadas, los gimnasios y los deportes al aire libre.

Sobre los paseos, en fase 1 los niños/niñas/adolescentes podrán realizarlos en horarios de 16 a 19, acompañados de un adulto. No se pueden realizar actividades que impliquen concentración de personas y/o contacto físico. En fase 2, los adultos podrán realizar paseos los fin de semanas y feriados también en la nombrada franja horaria, manteniéndose los tópicos de la fase 1 para los jóvenes. En fase 3, el caso de niños/niñas correrá con las mismas normas anteriores, mientras que los adultos podrán pasear miércoles, viernes, fines de semana y feriados, de 8 a 20. En todas las fases, cada municipio determinará y habilitará el protocolo, formas y lugares de ejecución de los paseos.

El reinicio de las obras privadas está previsto para la fase 2 del plan, conforme a permisos de las autoridades sanitarias. Cabe señalar que las obras a reiniciarse deben tener un estado de avance de más del 50% al momento del inicio del aislamiento es obligatorio, y respetar el protocolo establecido por UOCRA. En fase 3, se permitirá el inicio de nuevas obras y el reinicio de las que se encontraban con estado de avance menor al establecido en la fase 2, con la conformidad de las autoridades locales.

En cuanto a los gimnasios, en fase 1 estarán habilitados para personas que lo requieran por recomendación médica, respetando el protocolo establecido por cada municipio. Será en horario de 9 a 18 y cada actividad será individual. Ya en la fase 2 los gimnasios podrán abrir al público, de 9 a 18, respetando los protocolos previamente establecidos, mientras que en la fase 3 el horario se extenderá de 8 a 20. En todos los casos serán los municipios los encargados de determinar los protocolos, formas y lugares de ejecución.

Por último, en lo que refiere a deportes, en la fase 1 se permitirán la realización de actividades deportivas y artísticas de entrenamiento individual y al aire libre, de 8 a 20 horas y respetando una distancia de dos metros. No será obligatorio el uso de barbijo durante la actividad física. En fase 2, no habrá modificaciones respecto a este punto. En la fase 3 se permitirá el desarrollo de deportes grupales que no impliquen concentración de personas y/o contacto físico, tanto en ámbitos cubiertos, cerrados o al aire libre hasta las 20. Los elementos a utilizar deben ser de uso individual o único, y se deberán programar turnos de entrenamiento. La presencia de público deberá garantizar la limitación de personas conforme la capacidad de la superficie de los salones.

UNIDOS PARA VENCER LA PANDEMIA

Capitanich convocó a intendentes e intendentas, diputados, concejales, comerciantes, productores industriales, empresarios, comerciantes, gastronómicos, dueños de bares y restaurantes, gimnasios y todas las personas que desarrollan actividades no esenciales, para que se adhieran a un documento llamado “Unidos para vencer la pandemia”.

“Este documento contiene lineamientos, en el sentido de que hay una responsabilidad individual y colectiva que es insustituible, de manera que el liderazgo territorial tiene que ver con la responsabilidad también de las personas para cuidarnos y protegernos entre todos”, afirmó el gobernador.

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN

Del grupo 1, participaron 22 jefes comunales: el intendente de Puerto Eva Perón, Diego Lavia; de Puerto Bermejo, Isaac Veloso; de General Vedia, Jorge Rodríguez; de Las Palmas, Víctor Hugo Armella; de La Leonesa, José Carbajal; de Isla del Cerrito, José Luis García; de Las Garcitas, Sergio Dolce; de Colonias Unidas, Alicia Leiva; de Capitán Solari, Guillermo Areco; de Colonia Elisa, Pedro Maidana; de La Escondida, Francisco Winnik; de La Verde, Raúl Peña; de Lapachito, Roberto Domínguez; de Makallé, Marcelo Angione; de Laguna Blanca, José Panzardi; de Colonia Popular, Juan Carlos Plozzer; de Puerto Tirol, Bangher De Pompert; de Margarita Belén, Javier Martínez; de Puerto Vilelas, Víctor Rea; de Fontana, Patricia Rodas, de Barranqueras, Magda Ayala; y de Colonia Benítez, Sergio Phipps.

En el grupo 2 participaron 20 encargados municipales: el intendente de El Sauzalito, Alcides Pérez; de Nueva Pompeya, Vicente González; de Fuerte Esperanza, Walter Correa; de Miraflores, Jorge Frank; de El Espinillo, Zenón Cuellar; de Villa Río Bermejito, Julio César Peredez; de Tres Isletas, Ladislao Perduk; de Quitilipi, Ariel Lovey; de Machagai, Juan Manuel García; de Presidencia de La Plaza, Diego Bernachea, Diego; de Hermoso Campo, Diógenes Requena, Diógenes; de Gancedo, Alberto Korovaichuk; de Capdevilla, Karina Acerbo; de Las Breñas, Víctor Machuca; de Corzuela, Rafael Carrera; de Campo Largo, Manuel Suarez; de San Bernardo, Silvio Sotelo; de Charadai, Eladio Aguirre; de Cote Lai, Humberto Rodríguez; y de Basail, Ignacio Rostan.

Por último, 22 intendentes participaron del grupo 3: de Avia Terai, René Pallares; de Chorotis, Marcelo Bodnarczuk; de Ciervo Petiso, Ramón Alderete; de Concepción del Bermejo, Raúl Maldonado; de Coronel Du Graty, Juan Carlos Polini; de Enrique Urien, Lilián Pascua; de General San Martín, Mauro Leiva; de La Clotilde, Víctor Gasko; de La Eduvigis, Estela Mitoire; de La Tigra, Alba Sánchez; de Laguna Limpia, Juan Riquelme; de Los Frentones, Judith Gómez; de Napenay, Gustavo Balbuena; de Pampa Almirón Gladis Piccilli; de Pampa del Indio, Gustavo Karasiuk; de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, de Presidencia Roca, Gustavo Martínez; de Samuhú, Elba Patricia Lezcano; de Santa Sylvina, Adelaida Maggio; de Taco Pozo, Carlos Ibañez; de Villa Ángela, Adalberto Delfino Papp; y de Villa Berthet, Atlanto Honcheruk.