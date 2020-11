Capitanich presentó el gabinete provincial de cambio climático

Conformado por ministerios provinciales y la Comisión de Cambio Climático del Consejo Provincial del Ambiente y con la participación de ONG y representantes del sector productivo, el organismo será parte en la elaboración de un Plan provincial para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero.

El gobernador Jorge Capitanich lanzó junto al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, el Gabinete provincial de cambio climático, que trabajará en el diseño de políticas públicas en materia ambiental para la provincia. “Nuestra casa común pertenece al futuro de nuestras generaciones y deberíamos dar el ejemplo para que nuestros hijos e hijas tengan un gran compromiso con el ambiente”, dijo el mandatario.

Durante la presentación, Capitanich aseguró que “hay que construir alianzas con organizaciones ambientales que vienen luchando por esta agenda hace mucho tiempo. Sabemos que no habrá post Covid sin el ambiente en el centro de la agenda, si seguimos por este camino, el deterioro será cada vez más profundo e irreversible. El compromiso es aquí y ahora”.

El gabinete ambiental, estará conformado por ministerios y secretarías provinciales vinculados a la temática: Producción, Desarrollo Territorial y Ambiente, entre otras áreas, y la comisión de cambio climático del Consejo Provincial del Ambiente, conformado por ONG vinculadas a la temática y representantes del sector productivo.

Por su parte, Cabandié destacó que tener un gabinete de cambio climático es “ir en sintonía con situaciones del orden global y acuden a una demanda de la ciudadanía, y ese es el deber de quienes asumimos responsabilidades públicas. Si degradamos el patrimonio ambiental y de los bienes naturales de los países emergentes como el nuestro, tendríamos un colapso a nivel mundial”, dijo.

En la oportunidad, el gobernador chaqueño adelantó la creación de la dirección provincial de Cambio Climático y Riesgo Ambiental, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. “Tenemos que advertir que, si no tomamos decisiones ahora, después podría ser tarde o podríamos quedarnos sin tiempo”, dijo el mandatario.

Plan Provincial de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático

A través de ambos organismos, se avanzará en la elaboración del Plan Provincial de Adaptación y Mitigación del cambio climático en el que se trabajará, en una primera instancia, en la actualización del inventario de gases de efecto invernadero provincial, mapas y alertas de riesgo de incendios, y planes de acción sectoriales con perspectiva ambiental.

Dichos planes, se enmarcan en los objetivos del Plan Chaco 2030 de promover un desarrollo sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptarse a los efectos del cambio climático en los distintos sectores. De esta manera, la provincia buscará dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos en materia ambiental.

Con respecto a la perspectiva de desarrollo sostenible, Capitanich remarcó que “si no hay mutación en la matriz productiva, no habrá sustentabilidad, ya que las exigencias del mercado mundial se encargarán de sustituirlas. Hay que hacer una transición rápida y ordenada, porque si no, veremos las consecuencias de no haber tomado las decisiones con anticipación”, sentenció.

Repensar las políticas públicas con mirada ambiental

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente Marta Soneira expresó que el objetivo es el de poner en común una moción que tiene que ver con el cambio climático en la provincia. “En diciembre de 2019 se aprobó la Ley Nacional 27.520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación del cambio climático y se lanzó a nivel nacional el gabinete. El objetivo es repensar las políticas públicas de mantera articulada y transversal en cada jurisdicción para generar los planes de mitigación y adaptación y reducir los efectos a nivel provincial”, finalizó.

Estuvieron presentes junto al gobernador y al ministro la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la ministra de Planificación y Economía Maia Woelflin, el ministro de la Producción Sebastián Liftón y el ministro de Infraestructura Juan Manuel Carreras. Además, la ministra de Educación Daniela Torrente, la secretaria de Desarrollo Territorial Marta Soneira, el titular de APA Daniel Pegoraro, el presidente de IIFA Héctor Ferrario y la titular del IDRAF Mónica Pereyra, entre otros funcionarios provinciales. Además, estuvieron el secretario de Cambio Climático Rodrigo Rodríguez y la directora de Cambio Climático Florencia Mitchell.