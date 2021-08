Carlos Bianco: “Vidal, Santilli, Manes, Larreta y Macri son lo mismo” – Télam

Para Bianco, en la provincia Vidal “no es culpable de todo, porque tuvo que gobernar en un gobierno de ajuste e exclusin social”.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo este domingo que todos los dirigentes de Juntos por el Cambio “son lo mismo” porque defienden las mismas “polticas de ajuste y de exclusin social”, y celebr que su distrito “avanza muy rpido con el plan de vacunacin” pues super “los 9 millones de personas” inoculadas contra el coronavirus.

En dilogo con Radio 10, Bianco sostuvo que “(Mara Eugenia) Vidal, (Diego) Santilli, (Facundo) Manes, (Horacio Rodrguez) Larreta y (Mauricio) Macri son lo mismo”, porque si bien “pueden cambiar las formas en que se presenten, algunos ms halcones otras ms palomas, cuando uno analiza el contenido de sus planes son polticas de ajuste y de exclusin social”.

“Forman parte del mismo espacio poltico y no hay mucha diferencia ms all del slogan de campaa”, aadi.

Bianco tambin fue particularmente crtico del gobierno de Vidal cuando ocup la gobernacin y consider que su mala gestin fue “una de las principales razones por las que perdi como gobernadora y por la cuales tuvo que decidir continuar con la poltica en la Ciudad” de Buenos Aires.

“Despus del desastre que hizo, Vidal no puede volver a ser candidata en la provincia. O puede, pero los resultados que va a tener son muy malos”, asegur.

Tambin opin que inclusive hoy en suelo porteo “su imagen es mucho mucho ms baja” que la de Rodrguez Larreta.Para Bianco, Vidal “fue un producto de la publicidad y el marketing” pero no trajo “ninguna mejora en la vida del pueblo bonaerense”.

“No es culpable de todo, porque tuvo que gobernar en un gobierno de ajuste e exclusin social, y tambin fue vctima de eso. Pero no sali a denunciarlo sino que fue cmplice”, remarc.Adems Bianco dijo que a la exgobernadora “no le interesaba la provincia, lo pens como un trampoln para su futura presidencia y no se dedic a gestionar“.

Sostuvo que tiene los expedientes que dicen que el neurocientfico y precandidato a diputado nacional para las PASO Facundo Manes “form parte del gobierno” de Vidal.”l de manera honoraria, pero varias de las personas que fueron con l, con contratos”, aadi.

Tambin revel que la tarea de Manes era “una cosa inexplicable” que figuraba como “ayudar a la gobernadora a desarrollar el capital mental de la poblacin”.

Bianco opin que eso se hace “dndole educacin, trabajo, seguridad, social, empleo, salud” a la gente, pero “inventan esas cosas para no dar lo que la gente quiere”.

La lucha contra el coronavirus

Consultado sobre la inmunizacin contra la Covid-9, Bianco se mostr satisfecho al afirmar que “avanzamos muy rpido con el plan” y dijo que se pasaron “los 9 millones de personas vacunadas” mientras se est empezando a inocular “a los chicos de entre 12 y 17 aos con la vacuna Moderna que ha conseguido con mucho esfuerzo el Gobierno Nacional”.

En la provincia “por culpa de un puadito de irresponsables no podemos poner en jaque a 17 millones de personas””

Asimismo, el jefe de Gabinete bonaerensedefendi las medidas de cuarentena dispuestas por la provincia para los viajeros que llegan del exterior: “Lamento que otras provincias no lo hayan hecho y que ya haya ingresado la variante Delta”, remarc.

“Por culpa de un puadito de irresponsables no podemos poner en jaque a 17 millones de personas, facilitando la circulacin comunitaria de una variante que al principio parecera ser mucho ms contagiosa”, asever sobre esa cepa.

Y asegur: “Somos la nica provincia que tom una medida ms fuerte con aquellas personas que venan del exterior”, al referirse al “sistema de aislamiento mixto” donde deben permanecer “los primeros cuatro das en hoteles”.