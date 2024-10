Carlos D’Alessandro: «Hay mucha prensa que ataca severamente al Presidente»

El profesor de Emprendimiento e Innovación, Carlos D’Alessandro, negó que haya preocupación en el oficialismo por la baja en la imagen de Javier Milei en la sociedad. “El peor presidente de la historia, Alberto Fernández, llegó a tener un 80% de popularidad, no nos preocupa tanto el haber bajado un par de puntos”, graficó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, reconoció el importante alcance que tendrá la movilización por la reforma universitaria: “Los rectores por ahí no están comunicando todo lo que está sucediendo en las negociaciones”, acusó.

Carlos D’Alessandro es diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de San Luis, fue también presidente de la Fundación Sodetec y profesor en Emprendimiento e Innovación.

Alejandro Gomel: ¿Qué balance general hace del discurso del Presidente del sábado y cómo se posiciona frente a lo que sucedió especialmente con los ataques de Milei a la prensa?

El Presidente en Parque Lezama dio un discurso netamente político, enfocado a un electorado preciso que es el de La Libertad Avanza, le estaba hablando a su electorado, no estaba intentando convencer a un nuevo electorado. Creo que ahí está el secreto del acto que vivimos el sábado. Fue un acto para los propios, un acto de reencuentro, por eso fuimos al lugar donde esto había empezado.

Fue el inicio de La Libertad Avanza como partido político a nivel nacional, algo que venimos trabajando desde hace apenas nueve meses, liderado por Karina Milei y acompañado por Martín Menem a nivel nacional, y por Sebastián Pareja en la Provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que La Libertad Avanza, aparte de los cinco distritos electorales que ya consiguió como partido nacional, está trabajando en catorce provincias más, lo que nos llevará a una elección 2025 con partido propio y nos habilitará sentarnos en la mesa de las negociaciones.

Con respecto al tema de la prensa, creo que hay mucha prensa que ataca severamente al Presidente, sin tener ningún remedio a la hora de criticarlo. Entonces, nosotros estamos viviendo una era en la que la comunicación ha cambiado y aún más la comunicación política.

Estamos viviendo una era en la que antes un periodista criticaba a un mandatario o a un político y para poder darle esa posibilidad de responder al funcionario, se tenía que tener un medio de comunicación tradicional abierto. En cambio, hoy las nuevas alternativas de comunicación, como las redes sociales que son masivas y virales, hacen que, a la hora de comunicarnos políticamente, seamos mucho más directos, no solamente con la sociedad.

Esto lo hablaba en cursos que daba en Comunicación Política ya a principios de este siglo y era algo evidente que venía cambiando. Ahora hay que sumarle la incorporación de los smartphones, donde uno tiene la comunicación en la mano. Directamente cambió ese concepto de opinión pública o de opinión publicada que tenía Ortega y Gasset. Hoy estamos viendo una comunicación totalmente distinta y este enfoque es desde donde Milei encara, su violencia verbal no es nueva.

AG: No es nueva pero ahora no es candidato, es presidente. Desde la investidura presidencial, esos ataques no sé si corresponden…

Ese es el concepto político que usted tiene como periodista, pero la realidad cambió. O sea, hoy Argentina está gobernada por un presidente que detesta la política y lo entendemos todos los argentinos, porque la política ha hecho demasiado daño. Y después sabemos que no es una persona políticamente correcta porque no viene de la política. Él viene a romper todos estos status quo.

Incluso hoy tenemos una discusión muy profunda en el Congreso de la Nación, que es el tema de la Boleta Única, que nosotros volvimos a instalar porque no es algo nuevo sino que es algo que LLA vuelve a instalar para dar una nueva batalla. O sea, estamos tratando de cambiar estructuralmente lo que son los conceptos de políticas tradicionales. Y esto se trata de un nuevo lenguaje, una nueva manera de expresarse y una nueva manera de sentir la política que viene.

Elizabeth Peger (EP): ¿Usted es especialista en Comunicación Política, dijo recién?

Hace años que trabajo en la Comunicación Política, mi primer posgrado en management político lo hice en una universidad extranjera en 2001, tengo un libro que se llama “Armas y Estrategias para la guerra política”, que escribí en 2002, y me interesó siempre mucho la Comunicación Política.

EP: ¿Y qué rasgos distintivos observa de la comunicación política de Milei que cree que han fortalecido su imagen de gestión, fundamentalmente en los últimos tiempos, más allá del tono y algunas palabras que a veces generan disgustos en otros sectores?

Creo que estamos en un momento donde es muy importante la comunicación política, y una comunicación política que la mayoría de los medios tradicionales no entienden. Esto ha cambiado relativamente. Por ejemplo, nosotros aclaramos esto de que no son trolls, sino que son nuevos militantes dentro de este ámbito de comunicación.

El Presidente rodeado de sus seguidores en el lanzamiento oficial de LLA como partido nacional.

Si vemos la cantidad de seguidores pero, sobre todo, la cantidad de visualizaciones que tienen los tuits de una persona influyente en las plataformas, nos damos cuenta de que hay una cantidad de puntos de rating que antes no se conseguían así nomás en la tele abierta. Una cosa tiene que ver con la comunicación y otra cosa tiene que ver con la gestión.

Creo que la comunicación que utiliza LLA sigue penetrando en la sociedad, tanto en el electorado de LLA como en personas que empiezan a mirar este tipo de comunicación que nosotros empleamos y que empiezan a prestar mucha más atención a las medidas de gobierno. El ciudadano común no se involucra tanto en política como nosotros pensamos. Por lo cual, creo que la comunicación que emplea Javier Milei para sus medidas de gobierno es la correcta.

La imagen del Presidente en caída

EP: Me gustaría entender mejor cómo el gobierno de Javier Milei maneja su imagen pública, especialmente considerando que comenzó con una percepción positiva que se mantuvo durante ocho meses, pero que ahora muestra signos de debilidad. ¿Cuál es el impacto de la comunicación política en la gestión del gobierno y cómo ha influido en la adhesión pública hasta ahora? ¿De qué manera las decisiones económicas y medidas políticas han afectado la imagen del Presidente, y cómo se puede recuperar o mantener la confianza del público?

Los niveles de popularidad que tenía Milei cuando comenzó su gobierno, es prácticamente la misma cantidad de niveles de voto que tenía su gobierno. Nosotros siempre estuvimos en torno al 56% de popularidad. Por su parte, Alberto Fernández, considerado por el 90% de la población como el peor presidente de la historia argentina, ha llegado a niveles de popularidad de casi el 80%. Lo mismo Alfonsín y Menem en su mejor momento.

Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos viviendo en La Libertad Avanza es un relanzamiento de la figura de Milei como líder de un país, por eso no nos preocupa que bajemos un poco en los niveles de popularidad, porque estamos en niveles altos todavía.

Nosotros venimos de hacer un ajuste como no hubo otro en la historia argentina y que tiene que ver con ordenar el país para llevarlo al puerto que Milei pretende, que es una Argentina próspera. Pero venimos de años de decadencia y eso no es gratis. Tampoco lo es el costo político que asumimos cada uno de nosotros. Entonces, no nos preocupa tanto el haber bajado unos puntos en lo que pueden marcar algunas encuestadoras de opinión pública.

La expectativa por las negociaciones con las universidades

EP: ¿Cómo imagina la movilización de mañana de todos los gremios y los estudiantes universitarios? Es un tema que ha preocupado y ocupado al Gobierno en los últimos días.

Va a ser una marcha seguramente muy masiva, como todas las marchas que se organizan desde las universidades. Entiendo que el Gobierno sigue dialogando con cada uno de los gremios y, sobre todo, con todos los rectores, encabezados por Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis

Entendemos que hay una parte del reclamo totalmente cubierta, que es el de costos y mantenimientos de funciones del sistema universitario. Entendemos también que la propuesta del Gobierno de mejorar los salarios de los docentes universitarios, equiparando un aumento similar al que recibió toda la administración pública, es un camino correcto. Es un sacrificio que hacemos todos los argentinos en un momento tan duro como el que vivimos.

Por lo cual, si bien la marcha puede ser una marcha multitudinaria, sobre todo alentada desde las mismas universidades por rectores que por ahí no están comunicando todo lo que está sucediendo en las negociaciones con el Ministerio del Capital Humano y la Secretaría de Educación, entendemos que es algo que se va a resolver en poco tiempo.

