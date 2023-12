Carlos Fara: «El ajuste es el otro»

El presidente de la International Association of Political Consultants y consultor político, Carlos Fara, apuntó contra los dichos del presidente electo. “Milei habla de un tamaño de ajuste que en la práctica no se va a poder hacer”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Fara es consultor político. Además, es el nuevo presidente de la International Association of Political Consultants. Se desempeñó como presidente de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina y participó en más de 160 campañas electorales a nivel nacional y en Latinoamérica. También es autor del libro “¿Cómo ser un consultor político?”.

Javier Milei encabezó su primera reunión de gabinete

Este fin de semana publicaste un artículo titulado “Haceme ¡shock!”, en donde analizás inminentemente el escenario político que se viene. ¿La gente quiere que le «hagan shock»? ¿Tiene conciencia de lo que es el shock o en realidad interpreta otra cosa?

Creo que siempre existe esta cosa de “mientras no me toque a mí, creo que hay que hacerlo”, como pasa en las discusiones para decidir las expensas en las reuniones de consorcio. Obviamente hay mucha más expectativa sobre la frase que dijo ayer Javier Milei: “El ajuste lo va a pagar el Estado”; lo cual es una falacia del punto de vista práctico, porque en donde el Estado recorta repercute en la actividad económica.

Es cierto que hay un reclamo de un Estado que gaste menos, inclusive para votantes del propio Massa. Hay una conciencia de que la crisis es muy grande, que suena a crisis terminal y que va a llevar mucho tiempo resolverla. Por lo tanto, no se pueden pedir resultados a corto plazo. Lo que Milei tiene que hacer es cuidarse gestualmente de no parecer desenfocado con las cuestiones sociales.

Economista afirmó que la economía podría «darse vuelta» en seis meses

¿Se podría decir que el ajuste es «el ajuste del otro»?

Desde ya. Parafraseando a Cristina, el ajuste es el otro. Cuando empiecen a llegar los servicios públicos sin subsidios va a ser poco simpático. Efectivamente vamos a tener una inflación de dos dígitos, más cerca del 20%, lo cual va a generar un humor espantoso, aun cuando reconozcas que el ajuste es necesario. Estas cosas suenan lindas en la teoría pero en la práctica es otra cosa.

Javier Milei y Luis Caputo

¿Se parece, de alguna manera, a los primeros meses de Duhalde, cuando los salarios bajaron a la mitad? Si vos tenes tres meses con un 20% de infalción, los salarios bajan a la mitad en un trimestre…

Sí, se produce una recesión fenomenal.

Es lo que Milei está diciendo con la estanflación, un aumento de la inflación con una reducción del consumo. De hecho prevén 7% de caída del consumo para el 2024, no la misma pero comparable con la del 2002.

Más allá de las buenas intenciones de Milei, vamos hacia una situación ultra complicada. Si parece que el personaje logra ser un poco «moisesoso» en el desierto, como a él le gusta compararse, sabiendo que al final está la Tierra Prometida o no, lo va a tener que ir expresando gestual y simbólicamente, de manera cotidiana, para no desintonizar. En donde él entre en polémicas que se van totalmente de tema, seguramente va a haber gente que va a pensar que no está concentrado en lo que tiene que hacer.

La Izquierda y sindicalistas ya preparan la confrontación con Milei tras su asunción

Se enseña que la economía es una ciencia social y que el mismo plan económico da resultados distintos en diferentes épocas o países. Los ejemplos de Moisés, que uno podría plantearse, el último más reciente que hicieron hicieron los países de la cortina del Este; y el inmediatamente anterior, el esfuerzo que hicieron los chilenos cuando tuvieron caída del 30% del producto bruto cuando Pinochet aplicó su plan económico, que luego en 10 años terminó dando resultados. ¿Existen hoy «Moiseses»? ¿Hay sociedades dispuestas a atravesar dos años de «sangre, sudor y lágrimas»?

Lo que vos planteás es una dictadura, por un lado, en donde no hay posibilidad de manifestación social, y otros que venían de otro mundo cuando terminó la Guerra Fría. En la era de las redes sociales, luce demasiado optimista el plan de Milei. Con la vorágine que implica para una base social, ese 30% está entre los que más pagan los platos rotos de esta crisis económica. De alguna forma, va a tener que cumplir una de las cuestiones que él mencionó, sobre que la única billetera abierta es la de Capital Humano.

Qué tiene en la mira la motosierra de Milei: cargos sin sentido, superposición de tareas y «ñoquis»

Si tiene que bajar el gasto público, las personas que van a sufrir son las que tienen un trabajo en blanco. Tendría que agregar más gasto en ayuda social, por lo cual aumentaría el déficit. Me cuesta imaginar la realización de esas ideas plasmadas en la realidad…

Tengo la impresión de que Milei habla de un tamaño de ajuste que en la práctica no se va a poder hacer. No sé si se quiere comprar un problema rápido de conflictividad social, lo cual no significa que tarde o temprano se dé la cabeza contra la pared.

Asunción de Javier Milei

Él plantea algo que no puede realizar. De hecho, el 20% de la inflación que podríamos llegar a tener es resultado de lo que él dice. El líder, al hablar, construye realidad, hace que todos aquellos que tienen mercadería noten que viene una gran inflación y cambien los precios. Si finalmente no puede producir el ajuste, se queda con los costos sin los beneficios.

Estoy totalmente de acuerdo. Es clave saber cuál va a ser la primera movida económica. Creo que ponerle mucha expectativa a la ley ómnibus o a cualquier paquete de leyes que sea muy ambicioso genera que cualquier derrota política de corto plazo sea absolutamente perjudicial para la generación de expectativas positivas.

«No hay plata» y «la situación empeorará»: el discurso completo de Milei

Claudio Mardones: ¿Cual volátil es el nivel de apoyo que tiene Javier Milei? ¿Cuánto puede durar ese apoyo si realmente se cumple el anuncio que hizo Milei de un proceso de estanflación tan extendido?

Al final del camino, poco. Él necesita mostrar que hay rumbo. Uno el sacrificio lo puede hacer si entiende que hay rumbo. No tiene sentido generar expectativas falsas al estilo de Macri, eso sería totalmente ambicioso. En un punto, quizá, los sectores medios de JxC que van a bancar Milei porque no les queda otra y estén más predispuestos a soportar el sacrificio porque votaron a Milei en contra del kirchnerismo, no porque fuera su primera opción, eso es una dificultad porque él de base es solo el 30%.

