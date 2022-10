Carlos Heller y Jorge Lanata se cruzaron al aire: “No me gusta que me traten de boludo”

En el programa televisivo de Jorge Lanata eligieron al diputado Carlos Heller como el “boludo de la semana” por sus dichos en la comisión de Presupuesto y Hacienda. El legislador había reconocido que se pondría a trabajar luego del partido del Boca y por eso fue cuestionado, por esta razón cruzó al periodista en la radio.

Fue durante la transmisión de “Lanata sin filtro” por Radio Mitre, cuando el conductor y Carlos Heller protagonizaron un debate tenso. “Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar porque les juro que ahora me voy a ir a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas. No voy a mentir, pero les prometo que después de que termine el partido, después de las 17, me voy a volver a trabajar”, había dicho el legislador tras cerrar el debate.

Por esta razón en PPT lo eligieron como el “boludo de la semana” y Heller criticó a Lanata por no compartir la pasión por el fútbol. “Yo me hago cargo de todo el programa pero te cuento, la elección de el ‘boludo de la semana’, es grupal el PPT. A mí me proponen distintos boludos y lo elegimos. Yo me hago cargo de la decisión. Pero lo que te quiero decir es, ¿Por qué esto que hiciste resonó en todos lados?”, le contestó el periodista.

“Se toman poco trabajo de ver cómo son las cosas. No me gusta que me traten de boludo”, indicó Heller que se notaba molesto. “Carlos, estamos discutiendo un chiste, vos te lo tomaste en serio. Esto repercute porque los diputados no van a laburar, miran partidos de básquet, ya ni siquiera de fútbol, no sesionan la cantidad de veces que tienen que sesionar”, le replicó Lanata.

Ante esto Heller cuestionó lo dicho por el periodista y este le insistió: “¿Cuántas sesiones hubo en la Cámara este año? ¿Los diputados van de lunes a viernes 8 horas a la Cámara? ¿Qué porcentaje de diputados trabajan 8 horas por día, de lunes a viernes?”.

“Los diputados y las diputadas trabajan muchísimo”, contestó Heller. “La inmensa mayoría trabaja muchísimo”, concluyó.

RB / MCP