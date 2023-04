Carlos Melconian acusó al Gobierno de estar devaluando

«Este es un año de frazada recontra corta, algo después de agosto, después de octubre, va a pasar» , señaló el economista en declaraciones radiales y explicó: «La sequía pega no solo por los dólares, sino también en la recaudación por u$s1,5 millones , también en precios y también en el nivel de actividad».

Carlos Melconian.jfif Foto: Twitter Carlos Melconian.

«Para un salto devaluatorio hay que ver si recomponen el poder político. Renunciar a ser candidato no es renunciar a gobernar y decidir ser candidato no es dejar de ser ministro», auguró sobre una posible candidatura de Sergio Massa y el renunciamiento de Alberto Fernández. «Seguir con la nominalidad fiscal con la que estás, el gasto público sigue subiendo, pero como la inflación lo licúa, se ha complicado el escenario político y económico», explicó el ex presidente del Banco Nación.

Dijo que «había un modelo que era el Fabregazo de 2014, a los efectos de recoger los frutos de tres o cuatro meses antes de la elección. Toda la idea era cuál es el último momento para largar un programita que dos o tres meses te haga escupir sangre, pero antes de la elección te ayuda a ganar. La última fecha para largar algo así era enero o diciembre: eso te come hasta marzo y llegás a mostrar algo para la elección de agosto. Ex post, tomaron la decisión de no hacerlo».

Melconian planteó un panorama poco alentador en el plano económico de cara a las próximas elecciones: «Estoy pensando en tres escenarios, uno es la Híper, otro es el Rodrigazo y el otro es muy parecido a cuando empezó a deteriorarse el Plan Austral».