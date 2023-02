Carolina Losada: «En Rosario, contra el narcotráfico, hay mucho por hacer antes de sacar a la calle al ejército»

Carolina Losada, vicepresidenta de la Cámara de Senadores, responsabilizó al gobernador Omar Perotti, al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y al presidente por la situación de inseguridad que se vive en Santa Fe. «Cuando ves que los narcos generan un Estado dentro de otro Estado y no hacés nada, eso es más que desidia, es complicidad», sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9)

La escalada de violencia hizo que el gobernador, Omar Perotti, echara al tercer ministro de Seguridad en su gestión ¿Qué visión tenés de esto siendo parte de la oposición?

La situación en Santa Fe es de catástrofe respecto de la seguridad… o la inseguridad. Perotti va por su cuarto ministro, pero también por su décimo jefe de policía.

El problema es que no hay un plan contra la inseguridad, el gobernador asumió diciendo que iba a traer paz y orden, y nos está dejando los peores índices de la historia respecto de los homicidios por cada 100.000 habitantes, está muy descontrolada la situación en Santa Fe, pero sobre todo en Rosario.

El problema más grave es que esa falta de plan ha hecho que ni siquiera se pueda invertir, la legislatura provincial le ha aprobado al gobernador, en varias oportunidades, emergencias en seguridad con presupuestos muy abultados. Esos presupuestos no fueron ni siquiera ejecutados.

La policía no tiene materiales ni capacitación y está muy mal paga, pero por desidia, no por falta de dinero.

¿Coincidís con Patricia Bullrich que la ciudad debe ser intervenida por las fuerzas militares?

Hay mucho que hacer antes de eso. Me parece que existiendo los presupuestos necesarios, no se ejecuten, habla de falta de decisión política.

Si se toma la decisión de que el Estado actúe, se puede hacer antes que eso.

Lo que sí, necesitamos muchas más fuerzas federales. Aníbal Fernández fue una sola vez a Rosario, blindado. Desde su despacho, toma mate y se pelea con Perotti, quien, desde el suyo, duerme una siesta eterna. Se pelean entre ellos pero no hacen nada mientras tanto.

No hay un centro que sea el nexo entre la policía de la provincia y las fuerzas federales. Lo que se hizo hasta ahora no funciona, porque no podemos tener la cantidad de homicidios que tenemos.

Cuando hablas con Aníbal de todo lo que hizo y los resultados son estos, o las cosas no se hicieron o se hicieron mal.

Cuando ves que los narcos generan un Estado dentro de otro Estado y no hacés nada, eso es más que desidia, es complicidad. Si no hacés nada teniendo las herramientas, sos cómplice.

¿Cómo es ejercer periodismo en una ciudad tomada por el narcotráfico?

Los periodistas la pasan muy mal y son muy valientes, porque se meten hasta solos dentro de los barrios.

Germán de los Santos fue amenazado y sigue trabajando con mucho coraje contra el narcotráfico, siguen ejerciendo la profesión y diciendo la verdad.

Televisión del Litoral fue baleada con un auto de la policía y nadie salió a perseguirlo, hace días tiraron una molotov y nadie salió, es culpa de la provincia, de las cabezas de la policía y de que no se la equipe.

Los límites se van corriendo constantemente en Rosario. Mientras pasa esto, hay una ciudad pujante que quiere salir y hacer las cosas bien, eso sucede mientras tanto, pero el Gobierno provincial y nacional no hicieron nada para mejorar la vida de los rosarinos. Y es una obligación hacerlo.

Más allá de la vía fluvial y del puerto de Rosario ¿Qué otros motivos encontras para que haya tanta diferencia en la concentración de narcotráfico en Rosario respecto a otras ciudades de la Argentina?

Una cuestión logística, la provincia de Santa Fe se supone que es una rotonda del país, para lo bueno y lo malo. Pero si a eso le agregas que no hay un plan, que no se hace nada y no se los persigue, y ves la desidia respecto al combate con el narcotráfico te das cuenta que es el mejor caldo de cultivo para que esto suceda. La mayoría de los femicidios son organizados y ordenados desde las cárceles, además de no haber inteligencia penitenciaria, no hay inhibidores para la telefonía.

Uno de los narcos más importantes de Rosario tenía una línea fija desde el penal y organizaba el ejército de sicarios, ¿Cómo no va a pasar lo que pasa?

Con el dinero hay que invertir en tecnología para prevenir eso. Habría que tener una policía empoderada y con el respaldo político necesario para que pueda actuar. Los policías tienen que estar monitoreados y en la calle, como en Buenos Aires.

El dinero está y hay mucho que se puede hacer, e incluso conseguir créditos internacionales, el problema es que no hay decisión.

Me da bronca porque en el medio está la vida de tanta gente.

El narcotráfico hoy se diversificó, no solo están los sicarios sino los aprietes a los comercios y es constante, y la gente sigue, ves una ciudad con ganas.

Me meto en los barrios, hablo con gente y te dicen que por favor hagan algo porque ya no se puede vivir así. También me reúno con empresarios fuertes de la ciudad y te dicen “lo único que quiero es poder salir a dar una vuelta en bicicleta con mi hija”. Esto es transversal a cualquier barrio, clase social y a lo que te dediques. La inseguridad está en todos lados, el denominador común es la desidia y la inoperancia de la política, a nivel provincial y nacional.

