Carolina Píparo pegó el portazo en Juntos por el Cambio y será candidata con Espert

La actual legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio Carolina Píparo anunció que será precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en el espacio de José Luis Espert, Avanza Libertad, y confirmó que abandonará la coalición que estaba integrando.

“José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no”, planteó Píparo, manifestando sus disidencias con las autoridades de Juntos por el Cambio.

En una cadena de mensajes en Twitter, la legisladora agregó: “Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura”.

“Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos”, señaló Píparo.

“Tengo la convicción de que seremos una oposición firme contra cada intento por avasallar a las instituciones y a los ciudadanos. Con la fuerza y los valores de siempre, será un honor competir para poder representarlos”, agregó sobre la nueva etapa que abre junto a Espert.

Y finalizó: “Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna. A los que aún no tienen su segunda dosis, a cada jubilado, a cada desocupado y a cada familia que hace malabares para llegar a fin de mes”.

Píparo quedó envuelta en una fuerte polémica política y judicial cuando en la madrugada de año nuevo sufrió un robo junto a su marido Juan Ignacio Buzali, quien a bordo de su auto persiguió y atropelló a un grupo de motociclistas a quien señalo como un supuesto grupo de ladrones.