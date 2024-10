Carrió contra todos: llamó “roedor” a Milei y habló de Macri

La líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa “Lilita” Carrió, disparó este sábado duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y se metió de lleno en la interna del PRO. Durante una entrevista en la que criticó el veto al financiamiento universitario, la exdiputada calificó al Presidente como “roedor”, dijo que a Mauricio Macri “se lo están tragando” y señaló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “va comprando dirigente por dirigente”.

«El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe», comenzó Carrió en referencia al programa político del Gobierno. Y añadió: «Vos querés reconstruir el Estado Nacional, lo reformás, eliminan algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), privatizás Aerolíneas… Ahora, ¿él (Milei) qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor«.

Sin embargo, la exlegisladora aclaró rápidamente que “el propio Milei” usó la palabra roedor en todo Europa. En este sentido, lo citó “Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado nacional, que es una asociación ilícita”. En realidad, el Presidente habló de “topo” para referirse a su actitud y tildó de “ratas” a los diputados y senadores nacionales.

Carrió también trató a Milei de “inculto” por su enfrentamiento con las universidades públicas, al plantear que se trata de “un punto troncal” de la clase media. De todas formas, coincidió con la administración libertaria al decir que no que “hay que reformar la universidad pública”. “En este estado no puede continuar, pero esa es otra discusión”, enfatizó en declaraciones a CNN Radio.

Carrió dura contra el PRO: Macri y Bullrich las principales víctimas

En otro tramo del reportaje, Carrió se metió de lleno en la interna del PRO, que enfrenta a Mauricio Macri y el sector que responde a Bullrich, a la espera de que sus legisladores tomen una posición respecto del veto al financiamiento universitario. Poco después de que se diera un encuentro privado entre Macri y el asesor presidencial Santiago Caputo.

“El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si vos ves los dirigentes del PRO, la mayoría son egresados. Acá se está tocando la identidad”, dijo la exdiputada que integró con ellos la agrupación de Juntos por el Cambio.

Acto seguido, hizo referencia al vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO y los rumores de una posible coalición: “Era evidente que se lo iba a tragar (a Macri). Y su brazo es Patricia Bullrich: es evidente que lo iba a hacer. Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente”, afirmó. Y agregó: “Ella se va con el que tiene éxito. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es”.

Consultada sobre las perspectivas para las elecciones legislativas de 2025, Carrió sostuvo que evalúa presentarse para volver a la actividad política. “Seguramente sea candidata. Si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación, lo voy a ser”, aseguró.

Además, la exlegisladora se refirió a la posibilidad de competir electoralmente contra Cristina Kirchner, en vista del nuevo operativo clamor que circula en el entorno del Partido Justicialista (PJ). “No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Sólo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie. Es obvio, porque la denuncia por corrupción contra Cristina Kirchner la firmó la Coalición Cívica”, sentenció.

