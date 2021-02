Carrió: “¿Creían que si los de la Cámpora se ponen la vacuna a ellos mismos no iba a haber un salón VIP?

Elisa Carrió dura con el gobierno tras el escándalo de vacunas VIP.

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, calificó hoy como “cinismo e hipocresía” la polémica por el “vacunatorio VIP” que generó la salida de su cargo del ministro de Salud, Ginés González García.

“¿Que creían, que si los chicos de la Cámpora ponen la vacuna y se vacunan a ellos mismos no iba a haber un salón VIP en la Argentina de los privilegios? ¿De que sé escandalizan? Eso es cinismo e hipocresía”, resaltó Carrió.

En un audio que difundió en sus redes sociales, la ex diputada nacional subrayó que “parte de su clase dirigente es la herida mortal que tiene el país”. “Ustedes saben que yo he combatido a Ginés González García, pero que se escandalice el Presidente (Alberto Fernández) ante lo obvio…que se escandalice la que va a hacer Ministro (Carla Vizzotti)… Pero si es una risa, de qué nos estamos escandalizando“, apuntó. En ese sentido, Carrió cuestionó: “No nos escandalizamos por Edenor, no nos escandalizamos por YPF. Nos escandalizamos por un salón VIP que siempre existió, y que es la vergüenza nacional y nuestra vergüenza“.

“No hay escándalo, esto es lo que elegimos. Elegimos una una argentina decadente e inmoral, eso es lo que elegimos la mayoría de los argentinos“, enfatizó. En esa línea, la ex diputada afirmó que la conciencia moral es “interior” y que “todo el mundo sabe lo que está mal y lo que está bien”. “Pero yo llamo a los argentinos, ¿Cuántos miles se hubieran puesto la vacuna si gozaran trampeando todo el protocolo, si pudieran estar en el salón VIP?”, reflexionó.

Carrió defendió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y opinó que los dirigentes políticos deberían ser “los últimos” en recibir una dosis aunque “estén enfermos y pueda costarles la vida”. “Algunos dicen por qué no habla Horacio Rodríguez Larreta.

Simplemente porque dio el ejemplo, y los que damos el ejemplo no necesitamos hablar, así que espero que ahora la senda correcta seamos los funcionarios o líderes políticos, aunque estemos enfermos, los últimos en ponernos una vacuna en la Argentina”, agregó.

Por último, la referente de la Coalición Cívica concluyó: “Si esa es la decisión entonces, me parece que podamos empezar a terminar con los privilegios. Aunque a algunos nos pueda costar la vida, no importa, pero hay que dar el ejemplo”.