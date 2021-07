Carrió declina su candidatura tras la postulación de Manes en provincia de Buenos Aires – Télam

“Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final”, public Manes en sus redes.

La exdiputada nacional y fundadora de la Coalicin Cvica ARI, Elisa Carri, anunci que tras confirmarse la precandidatura de Facundo Manes por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aire, su postulacin en el distrito “carece de sentido histrico” y sera “un sacrificio intil”, y se pronunci en favor de “la unidad de los argentinos”.

“Habindose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participacin como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histrico y mi sacrificio resultara intil. Slo lo haca por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio”, seal Carri en relacin a su nominacin en provincia de Buenos Aires.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter, la dirigente opositora afirm que “habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura”, y estim que Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones polticas” .

“Nacimos de una estrategia que se sell en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convencin de Gualeguaych con toda la UCR. Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente”, puntualiz Carri.

El neurocientfico Facundo Manes anunci que acept el ofrecimiento de la Unin Cvica Radical (UCR) para presentarse como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, con vistas a las PASO del 12 de septiembre, postulacin con la cual el radicalismo busca revitalizarse, presionar por ms protagonismo hacia adentro de Juntos por el Cambio y reclamar espacios en las listas de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

Habiendo fracasado en el intento de Unidad, renuncio a cualquier candidatura. La Argentina no puede partirse y Juntos por el Cambio no puede convertirse en una guerra de posiciones polticas.

(Sigue) Elisa Lilita Carri (@elisacarrio) July 3, 2021

“Es tiempo de estar presentes. Por eso, decid aceptar la invitacin que me hizo la Unin Cvica Radical y participar en las prximas elecciones. Esta es la lucha de nuestras vidas. Y vamos a estar hasta el final”, expres Manes esta maana a travs de un video de casi dos minutos publicado en sus redes sociales.

Tras conocerse la decisin del neurlogo de postularse electoralmente, inmediatamente se multiplicaron los saludos y congratulaciones de parte de los referentes del radicalismo, quienes buscan mayor protagonismo hacia adentro de la coalicin opositora, que integran junto al PRO y a la Coalicin Cvica.

En el video difundido, Manes explic: “Decid aceptar la invitacin que me hizo la UCR y participar en las prximas elecciones”, y agreg: “Se viene un nuevo pas, en un nuevo mundo y hay que pensarlo, armarlo, explicarlo y hacerlo sobre todo”.

Voces de apoyo del radicalismo

“Con Facundo queremos contribuir a que la oposicin tenga una oferta mucho ms amplia, que pueda tener ms aceptacin en el electorado bonaerense, y tambin se busca ampliar la base en todo el pas”, explic hoy el titular nacional del radicalismo, el diputado Alfredo Cornejo.

En dilogo con radio Mitre, el exgobernador de Mendoza resalt que “una figura como l, que no tiene pasado en el gobierno anterior y que comulga con principios bsicos del radicalismo, al kirchnerismo le incomoda, los descoloca en su mensaje y su esttica”.

De todos modos, opin que “no sera tan categrico en decir que l solo puede ganarle al kirchnerismo, pero sin dudas se har mucho ms competitiva la eleccin con Facundo que con otras figuras”, y aclar que “la eleccin legislativa en la provincia de Buenos Aires es difcil y muy complicada”.

A su turno, el diputado radical Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cmara baja, habl -en una charla con FM Millenium- de la necesidad de “revitalizar al radicalismo, sumar gente joven” y, en ese sentido, agreg: “Creo que Manes es un soplo que acompaa al partido, suma a la coalicin, da equilibrio“.

Negri apunt adems que “cuando en una coalicin se habla de un solo partido ya no es ms una coalicin”, en obvia referencia al PRO y su interna, que por estos das no logra llegar a acuerdos para integrar listas electorales.

Tambin el senador nacional de la UCR Martn Lousteau se pronunci hoy sobre la precandidatura de Manes, a travs de las redes sociales.

“Bienvenido Facundo! El desafo de transformar la Argentina requiere un mejor radicalismo para hacer un mejor Juntos por el Cambio. Ah estaremos”, escribi el porteo Lousteau en cuenta de Twitter, para postear luego la declaracin del neurocientfico en la que anuncia su postulacin.

Del mismo modo, la UCR nacional, en su cuenta de Twitter, expres: “Bienvenido @ManesF! Que decidas involucrarte es una gran noticia. Tus ideas y tu vocacin por transformar la realidad son un gran aporte para la provincia de Buenos Aires y para toda la Argentina. Vamos juntos a construir el futuro que soamos!”.

Hace menos de una semana, Manes estuvo en Jujuy junto a un grupo de dirigentes radicales para acompaar al gobernador Gerardo Morales en la jornada electoral en esa provincia.

All Manes haba adelantado: “Necesitamos lderes como l (por Morales) que nos unan, no que nos dividan; necesitamos lderes que nos lideren con esperanza, no con miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos pone a la defensiva”.