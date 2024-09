Carrió en Caras TV: cómo imagina su muerte, Cristina Kirchner, Karina Milei y su maternidad

Elisa ‘Lilita’ Carrió brindó una entrevista a corazón abierto en Caras TV, donde repasó parte de su vida, analizó figuras femeninas de la política e incluso habló sobre su futura muerte, imaginando su velorio. Casada a los 17 años, recordó amores de su juventud y el dolor que sintió cuando un novio falleció en un accidente.

La dirigente de 67 años, líder de la Coalición Cívica y excandidata a presidenta, habló durante una hora con Héctor Maugeri y, pivoteando entre el pasado, el presente y el futuro, dejó frases que fidelizan su particular estilo.

En uno de los pasajes de la entrevista, fue consultada por distintas figuras de la política argentina. Una de ellas fue la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. “La conocí llamativa. No quiero hablar mal de ella porque está condenada y yo la denuncié. Nunca le tuve bronca, yo no soy persona de odio”, sostuvo Carrió.

Incluso, se refirió al fallecimiento de Néstor Kirchner, en el año 2010, mientras era jefa de Estado. La dirigente de origen radical sostuvo, en referencia a las acusaciones de corrupción: «Tuve la esperanza que con la muerte de Kirchner devolviera el dinero». Incluso, recordó una anécdota: “Ella me dijo: ‘Si vos sos un esperpento, ¿cómo te quiere la gente?’. Y yo le respondí: ‘No sé’. En el fondo, me respetaba”.

También habló sobre Eva Perón, a quien definió como «bella» y dijo que «amaba a su pueblo». «Y era sectaria porque el mundo era sectario”, describió.

Finalmente, se refirió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hermana del Presidente: “No la conozco, pero no es bueno ver a una mujer desarreglada. Los lugares de poder también son de pedagogía, uno tiene que tener un estilo«.

Carrió y la muerte

“Sin ataúd. Me gustaría estar en la cama. Le pido a Dios que sea así, en la cama. De hecho, cuando tuve el ACV y me fui del Hospital Austral, le dije a Dios: ‘Vos hacé lo que quieras conmigo: me revivís o me matás, pero en la cama’”, confesó Carrió respecto a cómo imagina su velorio, en el final de su vida.

Y agregó: “Quiero a todos de negro, con anteojos oscuros». Lejos de pensar su partida como un evento triste, dijo que habrá música e incluso mariachis. “Va a haber arroz con panceta, pollo y unas porciones”, dijo.

Al referirse a su salud, recordó cuando sufrió dos accidentes cerebro vasculares (ACV) y cómo esos episodios la cambiaron para siempre.

El primer matrimonio y una muerte que la marcó toda su vida

Elisa Carrió se casó cuando tenía 17 años y su pareja, Enrique Santos, un dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), 23. Ambos se conocieron en un partido de rugby y allí surgió el amor.

“Me casé muy chica porque quería hacer el amor», confesó, frente a Maugeri, en CARAS TV. «Era muy chica y además me creía muy grande. Terminé la secundaria a los 15 y a los 16 ya estaba en primer año de la facultad. Yo creía que, si no tenía a mi hijo, me iba a recibir a los 19”, sostuvo.

Fue un matrimonio corto y luego volvería a pasar por el altar, ya con 28 años. Allí contrajo matrimonio con el abogado Miguel Ángel Benítez, con quien tuvo dos hijos más, Victoria e Ignacio.

Elisa Carrió

Sin embargo, hubo un hecho trágico que la marcó en su juventud. “Entre los 16 y los 28 pasaron muchos hombres por mi vida. La única persona que elegí se murió. Un novio murió a los seis meses después de empezar a salir, en un accidente. Tarde casi 30 años en superar la angustia”, manifestó.

