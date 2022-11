Carrió: «Estoy preparando mi velorio para los 84»

Elisa «Lilita» Carrió volvió a describir un panorama apocalíptico de la realidad que atraviesa la Argentina, reeditó su apoyo a Fernán Quirós como candidato en la Ciudad de Buenos Aires e incluso habló sobre su muerte.

“Estamos atrapados sin salida y destinados a un fracaso”, fue una de las tantas frases que dejó la última intervención pública de la líder de la Coalición Cívica, quien volvió a reafirmar que luego del Mundial de Qatar 2022 el país «va a chocar».

Además de considerar que entre un 30% y 40% de la población no se identifica con ningún candidato, describió el clima social con el sentimiento de desasosiego. “Tenemos que tratar de que no nos roben más futuro. Nos están robando 2023, que no nos roben el 24, 25 y 26, porque la deuda contraída por este Gobierno es de 70 mil millones de dólares”, dijo Carrió este domingo 27 de noviembre en diálogo con José Del Río en Comunidad de Negocios (LN+).

“Hay días que me levanto y digo ‘no doy más’. Porque cuánta fuerza espiritual hay que tener, aparte de la fuerza política, la competencia y el estudio, para enfrentar lo que viene en Argentina. Porque se están robando el futuro. Lo que hoy sucede con las políticas de Massa, que ya están agotadas, es que se están robando el año que viene, el 2024. De esto se va a sorprender la sociedad”, cuestionó Lilita al Ministro de Economía, a quien acusó de tener «negocios con el establishment».

Para la ex diputada y candidata a presidenta, «la paz social no está en juego por el dominio que tiene el peronismo con los planes”. “Hoy los que trabajan son los que están asfixiados por los descuentos y las ganancias, por la explotación en los informales”, aseveró.

El favoritismo de Carrió por Fernán Quirós

“Hace cuatro meses dije que mi candidato en la capital era Fernán Quirós. Es el candidato de la Coalición Cívica, en el marco de la armonía que debe tener Juntos por el Cambio. La candidatura debe tener condiciones de integridad moral”, expresó Carrió sobre el lanzamiento del Ministro de Salud porteño a la disputa por la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires esta semana.

“Yo no discuto a los otros candidatos, pero la Capital tiene muchos grupos que hacen negocios. Y la candidatura de Fernán Quirós expresa varias cosas: primero, una Argentina que podemos seguir reproduciendo y generando, con las condiciones del siglo XXI, y lo mejor de nosotros, con un nivel cultural de lo que produce la universidad pública y la especialización”, agregó.

Además, enumeró las virtudes de Quirós: habló de mesura, integridad, capacidad y sostuvo que es «inquebrantable internamente». Luego habló de diferencias de ambición: “La ambición del oportunista que quiere llegar al poder y la ambición sana de aquel que es íntegro y quiere poner su cuerpo, en este caso al servicio de la sociedad. En él no hay eso de decir ‘yo voy si gano’, que es el típico oportunista que hay en todos los partidos. Él va por un servicio”, aseguró.

Qué dijo Carrió de los jubilados y su propia muerte

Para la referente de Juntos por el Cambio, la administración del Frente de Todos está quebrando la ANSES. En consonancia, aclaró que la situación económica implica llevar adelante un «ajuste fiscal muy duro», pero que debe estar direccionado.

“Si tengo un financiamiento de empresas del Estado escandaloso, tengo que suprimir ahí. No tengo que suprimir derechos de los trabajadores de clase media. El costo no tienen que pagarlo los jubilados que aportaron”, dijo. “No estoy hablando de sacarle el beneficio de jubilación a los mayores de 70 que no han aportado, las mujeres amas de casa. Estoy en contra de que sea ANSES quien financie esto. A la ANSES la están quebrando”, detalló.

Fernán Quirós y Elisa Carrió.

“Hay situaciones de injusticia absoluta. Lo digo porque tengo el derecho que me dan 42 años de servicio, ahora con el aumento, 220 mil pesos de sueldo. Quiero que me traiga la vicepresidenta y demostrar que en muchos de nosotros que hacemos políticas, nunca hubo un privilegio”, dijo sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Sobre el final, habló de su propia muerte: “Quiero morirme para los 80, 82 porque no sé si voy a poder trabajar hasta los 90. Estoy preparando mi velorio para los 84 porque estamos condenados a trabajar toda la vida. Estoy representando a una gran parte de la población argentina”.

