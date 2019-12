Carrió volvió recargada al Congreso y trató a Alberto F y a CFK de ladrones – NCN

La diputada Elisa Carrió volvió al Congreso Nacional, -ayer 19/12 pasadas las 19.30 horas- y sorprendió a los presentes. La diputada aseguró entonces que esta será su última sesión y que, después de la jornada, quiere ser «una ciudadana de la calle» y «pelear por la República sin violencia». Disparó contra el kirchnerismo y contra Alberto Fernández. Asegura que la Ley es un retroceso para el país y advirtió que ellos -por CFK y Alberto F- vienen «a robar al campo como siempre lo han hecho».

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, volvió al Congreso -ayer 19/12- a pesar de haber anunciado días atrás que renunciaba a su cargo como legisladora.

En plena sesión, aproximadamente a las 19.30 horas, Carrió sorprendió con su llegada y de inmediato fue abordada por la prensa. Lo primero que hizo ‘Lilita’, fue aclarar que ella a partir de marzo «no seré más diputada», ya que su renuncia fue aceptada por el parlamento y compañeros de partido, pero advirtió que asistirá enero y febrero a todas las actividades que se realicen en el recinto.

«Yo sigo siendo diputada hasta marzo y por lo tanto era mi obligación venir hoy – por ayer jueves 19/12- a la sesión, es más, yo no vine el día de la jura para garantizar la paz y la unión de todos los argentinos, porque la verdad es que yo no podía ver jurando a esa gente, casi todos metidos en delitos de corrupción, de narcotráfico, que incluso muchos de ellos me persiguieron»; dijo.

Y se lamentó: «Tantos años de lucha tirados a la basura».

Luego de su aclaración, Carrió no escatimó en sus críticas para con el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo.

«La verdad es que con esta Ley, los derechos de los argentinos van a quedar a merced de un Presidente», advirtió, pero aseguró que una vez aprobada la Ley que le otorga a Alberto Fernández ‘superpoderes’ harán la denuncia ante los organismos internacionales.

«Esto es una estafa jurídica al pueblo argentino», sentenció.

Por supuesto, Carrió nunca filtra sus declaraciones y trató al nuevo Gobierno también de ladrones.

«Volvieron, y saben a qué vienen», se preguntó Carrió.

«Vienen a robarle al campo como siempre lo han hecho, para mantener a la corporación de los laboratorios y la corporación industrial, que esta es peor porque no sirve para nada porque ni puede exportar», dijo.

Del mismo modo, alegó que a pesar de la lluvia de críticas que recibió el expresidente Macri, «la mayor devaluación de la historia es lo que está haciendo este Presidente -por Alberto-«.

Igualmente, Lilita advirtió que la Coalición Cívica no negociará en el Congreso ningún tipo de decisión «que afecte a los argentinos».

«La Coalición Cívica no negocia. Cualquiera sea la opinión del resto de las fuerzas políticas que agrupan a Juntos por el Cambio, o la de los gobernadores o la de cualquier miembro de este parlamento, no vamos a negociar, ya que este partido se fundó con dos principios fundamentales, estamos en contra de la suma del poder público y la delegación de facultades», describió la legisladora.

Por último defendió el gobierno de Mauricio Macri y criticó el estado del país que recibió en 2015: «La tierra arrasa la dejaron ellos (el kirchnerismo) y fuimos un gobierno que gobernó sin ley de emergencias y que pagó a los acreedores y que dejó reservas en el Banco Central».