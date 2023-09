Casación ordenó reabrir las causas Hotesur y Memorándum para que se realicen los juicios orales

Con cita propia a su decisión en el caso Dólar Futuro en el que falló a favor de Cristina y el resto de los implicados, el juez distinguió que esos nuevos elementos debían incorporarse con posterioridad a la elevación a juicio para no vulnerar el debido proceso y no podían ser una reevaluación de los ya recolectados durante la instrucción. Sin soslayar que la solución excepcional para no realizar un juicio no es taxativa en sus requisitos, consideró que lo que evaluó la mayoría del TOF5 para decidir “no resulta suficiente” y otras, no podrían ser asimiladas a “pruebas”. No se encontrarían, entonces, justificado que ese sea el punto de partida para apartarse de la normativa ni hubo explicación suficiente por parte de los jueces. “Se verifica que la conclusión no resulta una derivación razonada del derecho aplicable al caso, sino que pretende sustentarse en una argumentación meramente aparente y, por ende arbitraria, que equivale a la falta de motivación que priva al pronunciamiento de su carácter de acto jurisdiccional válido”, apuntó Petrone.