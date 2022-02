Casaretto confirmó que apoyará el acuerdo con el FMI y al gobierno de Fernández en todo – NCN

El diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) aseguró que acompañará el proyecto para la negociación con el FMI.

Al respecto, durante una entrevista en Diario HOY, remarcó: “Seguramente voy a ser una de las voces que van a fundamentar el acuerdo en el recinto”. También sostuvo que para que se lleven a cabo las sesiones extraordinarias es necesario el consenso de la oposición. “Están convocadas, pero no tenemos mayoría propia. No la tuvimos en los dos años anteriores y no la tenemos ahora. Dependemos del consenso con la oposición. Ojalá que haya acuerdo y podamos aprobar algunos o todos los 18 temas que plantea el presidente”, expresó.

Asimismo, el legislador adelantó que acompañará el proyecto en relación a la negociación con el Fondo: “Efectivamente, yo acompaño al presidente de la Nación (Alberto Fernández) y al proyecto en relación a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Voy a acompañar, más allá de que hasta el momento se conocen solamente los trazos generales y no se conoce en detalle la carta de intención, pero entiendo que es la única salida para la Argentina acordar con el FMI, reprogramar los vencimientos y disponer de los dólares (con los que cuenta el país) para el crecimiento productivo y la inversión”.

Y subrayó: “Creo que la Argentina necesita el acuerdo, así que el grueso del Frente de Todos lo va a acompañar, y también el grueso de la oposición de Juntos por el Cambio. Entiendo que algunos lo votarán más convencidos y otros menos, pero finalmente la única alternativa para que la Argentina siga creciendo es el hecho de contar con este acuerdo que nos permita reprogramar la deuda a diez años de plazo”.

Sobre la oposición en torno al acuerdo sentenció: “A mí no me gusta hablar por otros. Lo que te puedo decir es que el grueso del Frente de Todos va a acompañar y que el grueso de Juntos por el Cambio va a acompañar” y destacó lo que percibe sucederá con los que se oponen férreamente: “por derecha los libertarios; por izquierda nos va a criticar la Izquierda Unida. Algunos nuestros y algunos de Juntos por el Cambio nos van a criticar”. Sin embargo fue contundente en su postura: “El acuerdo es necesario y, como todos saben que de cualquier manera se va a aprobar, juegan con no presentarse, abstenerse o estar en contra. Lo mío es la responsabilidad de acompañar al presidente. Seguramente voy a ser una de las voces que van a fundamentar el acuerdo en el recinto”.

Acerca de los datos inflacionarios, el diputado entrerriano explicó: “Es algo fundamental. Nosotros necesitamos que haya una recuperación en los salarios de todos los trabajadores en actividad y también de los jubilados». En ese sentido consideró: “Si bien no es demasiado lo que han aumentado, por lo pronto se cambia lo que es la curva de la República Argentina en cuanto a las caídas salariales, y por primera vez en cinco años tenemos indicadores positivos en esta materia. La recuperación es muy importante porque venimos de cuatro años de caída con Macri y de un año de caída por la pandemia en nuestro Gobierno. En 2021, la Argentina creció el 10,3% de su PBI (Producto Bruto Interno). Creció la industria un 15%; la construcción, un 10%; y las exportaciones, un 42%. Nosotros tenemos que sostener este proceso de crecimiento. Es más noticia que crece el país y no las posiciones políticas de tal dirigente en el Congreso de la Nación”.