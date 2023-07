Casi 300 niños migrantes murieron ahogados cuando intentaban llegar a Europa en 2023

El Fondo de Naciones Unidad para la Infancia (Unicef) informó este viernes que solo en la primera mitad del año casi 300 niños murieron ahogados en el mar Mediterráneo durante la peligrosa travesía para llegar a Europa.

La cifra exacta, 289, es el doble de lo registrado en el mismo período de 2022, precisó Unicef, que hizo un llamado para expandir vías que sean seguras, legales y accesibles para que menores reciban protección en Europa.

Verena Knaus, directora mundial de Unicef sobre migración y desplazamiento, indicó que es probable que las cifras reales sean más altas, ya que muchos naufragios en el centro del Mediterráneo no dejan supervivientes y no queda ningún registro.

11 children a week.

This is unacceptable. More must be done now to create safe and legal pathways for children to access asylum, while strengthening efforts to rescue lives at sea. pic.twitter.com/ahWQ754779

— UNICEF (@UNICEF) July 14, 2023