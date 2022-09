CASI LE PEGAN UN TIRO A CRISTINA!!! | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

El jueves por la noche Fernando Sabag Montiel empuño un arma cargada y gatillo dos veces en el rostro de Cristina Fernández de Kirchner sin que saliera la bala.

La hipótesis del programa es la siguiente: no queremos llamarlo “loco” a Fernando Sabag porque su accionar es perfectamente razonable si uno compra todas las mentiras y el pescado podrido informativo, las fake news, con las que llenan las redes y los medios de comunicación. Es que antes que los “discursos de odio” surgen motivos para odiar y ahí queremos poner el ojo.

Si a vos te convencen de que vivís en una dictadura comunista, en la que una oligarquía política se roba todo y te cobra impuestos que no merecés pagar, mientras ellos tienen todos los privilegios, entonces el intento de magnicidio se convierte en un acto justiciero, como quien intenta asesinar a Hitler o Stalin. O sea, Sabag en su mente quiso ser un héroe.

Por eso, quizás no estamos ante la planificación de un atentado por parte del establishment como pudiera haber sido el de John Fitzgerald Kennedy o el intento de homicidio de Lisandro de la Torre, pero sí grandes grupos de poder construyeron un clima social en el que una parte del pueblo, sea grande o chica, siente una profunda angustia y una opresión tiránica por parte del peronismo. Y eso es el caldo de cultivo para no uno, sino muchos atentados.

Por eso no alcanza con combatir los discursos de odio, no es un tema de formas. Lo que hay que hacer también es desarmar las mentiras construidas en torno a Cristina, los Kirchner, y el peronismo en general.

