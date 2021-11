Caso Lucas González| Vidal habló de «mala polícia» – NCN

Tras el asesinato de Lucas González, el chico de 17 años, por agentes de la Policía de la Ciudad cuando salía de jugar al fútbol en Barracas, la diputada electa de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal expresó que “Hay una mala policía”.

Al conocerse la muerte del joven, tras varias horas con muerte cerebral, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, notificó que los tres policías implicados habían sido separados de las fuerzas y que colaborarán con todo lo que el juez necesite para que resuelva el caso urgente.

La diputada electa de Juntos se refirió al asesinato de Lucas González, el menor que fue baleado por la Policia de la Ciudad en Barracas.

“Hay que ser implacable, porque si no, es un mensaje equivocado”, señaló la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Mis condolencias a los padres de Lucas. No hay palabras para quien pierde un hijo, más de esta manera. Estamos a disposición. El gobierno de la Ciudad hizo rápidamente la separación y desarme de estos policías. Los puso a disposición de la Justicia”.