Castelli: “El fallo de la corte pone en jaque todo lo que se hizo durante décadas”

Germán Castelli, juez.

El juez Germán Castelli aseguró hoy que el fallo de la Corte Suprema sobre los traslados de magistrados “genera un paradigma jurídico nuevo y pone en jaque todo lo que se hizo durante décadas”, a la vez que señaló que no se puede llamar a concurso para su puesto porque “la discusión judicial está abierta y en primera instancia”.

“Nosotros creíamos que nuestro traslado era definitivo. El Consejo de la Magistratura también trabajaba sobre esa base. A partir del martes, la Corte desbarata todos estos argumentos y decide que los traslados históricamente fueron transitorios y no definitivos: genera un paradigma jurídico nuevo y pone en jaque todo lo que se hizo durante décadas”, sostuvo el magistrado.

En diálogo con un programa radial, el juez del Tribunal Oral Federal número 7 indicó que la Corte “ofrece como solución que los jueces trasladados rindan un concurso”, ante lo cual advirtió que “tantas décadas de estar equivocados hace que no sea simple o posible aprovechar esa solución que propone la Corte”.

“Nuestra expectativa era que la Corte tome nuestro caso como un caso testigo, excepcionalmente convierta nuestra situación en definitiva y le envíe a su vez un mensaje a los jueces trasladados que están inquietos por esta decisión. Esto no pasó. No estamos de acuerdo con la decisión de la Corte, pero tenemos que aceptar el fallo”, añadió.

Al analizar su situación y compararla con la de sus pares Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, Castelli manifestó: “En mi caso no puede llamarse a concurso, porque la discusión judicial está abierta y en primera instancia: hasta que no haya una sentencia firme no se puede llamar a concurso”.

Al ser consultado sobre la movilización convocada por la oposición para el próximo domingo en respaldo de los jueces desplazados, el magistrado evitó opinar, aunque sí se refirió a las anteriores marchas: “Me ha conmovido que ciudadanos se hayan reunido para reclamar por el principio de independencia de los jueces. De manera invisible, eso acompañó nuestro reclamo”.