Catamarca-Incertidumbre en algunos sectores por la reforma del Estado

El miércoles pasado se aprobó en la Cámara de Diputados dos de los proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo provincial en el marco de la Reforma del Estado. Así, obtuvo media sanción la modificación de la ley del IPV y la de Vialidad. La próxima semana se podría tratar la creación de la Agencia Recaudatoria Catamarca (ARCA). Desde algunos sectores de la administración pública todavía tienen objeciones a los proyectos tratados e intentarán revertirlos en la Cámara de Senadores.

Los trabajadores del IPV dieron una dura batalla para garantizar que el organismo mantenga la autarquía y la independencia financiera frente al proyecto del Ejecutivo que apuesta a que el IPV pase a depender del Ministerio de la Vivienda. Finalmente, levantaron las medidas de fuerza pero creen que el proyecto todavía podría mejorarse en la Cámara de Senadores.

Pablo Machado secretario general del gremio que representa a los trabajadores del IPV consideró que sigue la incertidumbre por el doble rol que tendrá el Ministro, ya que también será el presidente del directorio del IPV ad honorem.

“Nos preocupaba saber si el Ministro iba a tener la suficiente dedicación tanto el Ministerio como en la presidencia del directorio del IPV y cual iba a ser el rol del director que representa a los trabajadores del IPV”, expresó Machado.

En este sentido consideró que la oposición fundamentó con suficientes argumentos su negativa al doble rol.

“Hoy el desafío es aprender a funcionar con esta nueva estructura que no quede en una cuestión declarativa el tema de la autarquía que sepa diferenciar uno y otro organismo. Estamos conformes porque se partió de respetar la autarquía, pero creemos que hay un riesgo que en la práctica se desvirtúe la letra de la ley”, sostuvo Machado.

El dirigente confía en que se llegue a realizar alguna modificación más en el Senado.

Catastro

Los empleados de Catastro continúan con las asambleas permanentes de 9 a 12 como forma de protesta por el proyecto que los diputados tratarán el próximo miércoles. El lunes tendrán una reunión con la Comisión de Legislación General.

“Lo que queremos es que no pierda la jerarquía que tiene la Administración de Catastro que costó 30 años de lucha y hoy se ve que está por perder la jerarquía”, expresó Manuel Romero, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Catastro a EL ANCASTI TV.

“Entendemos que nos dan tranquilidad en lo económico, tenemos que seguir percibiendo lo que percibimos actualmente en nuestro sueldo, tenemos la tranquilidad de que no nos quitan adicionales. La incertidumbre está puesta hacia el futuro, es decir si seguimos manteniendo el mismo sueldo o se va a modificar cuando ya no sean trabajadores de Catastro. Hay puntos que no están claros dentro del proyecto. Catastro es un organismo multifuncional, no es solo recaudatorio”, agregó.

El interventor del sindicato de Trabajadores de Vialidad Pablo Vega se mostró conforme con el tratamiento que el proyecto tuvo en Diputados, pero también adelantó que pedirán reunión con los senadores que lo tratarían la próxima semana. “Analizaremos punto por punto y veremos si insistimos con alguna otra modificación en el Senado o si hay alguna cuestión con la que no estemos totalmente de acuerdo procederemos a judicializarlo. Pero hasta donde pude verlo, esto es reciente, muchas de las inquietudes fueron consideradas”, expresó en Radio Ancasti.

“Estamos conformes a medias, porque no la leí completamente. Lo que sí , en una lectura veloz, muchas de las cuestiones que hemos planteado están puestas en la ley , así que creo que en algo nos han escuchado”, explicó.