Catamarca-Raúl Jalil: “Nadie nos garantiza que no haya un caso de coronavirus escondido”

El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, habló ante la prensa sobre el trabajo que se está realizando en Catamarca para prepararse ante una posible llegada de la pandemia de coronavirus. por el momento no hay casos confirmados, solo seis sospechosos que fueron enviados al Instituto Malbrán y se espera los resultados.

“Estamos trabajando relativamente bien. Somos una de las provincias que no tienen casos confirmados de coronavirus, pero nadie nos garantiza que no haya un caso escondido que no sepamos”, dijo Jalil.

“Estamos preparados y poniendo todos los recursos que tenemos para afrontar la situación. La gente viene cumpliendo bastante el aislamiento social en la provincia”, afirmó.

El gobernador aseguró que la pandemia tendrá necesariamente impacto en la economía provincial y nacional, pero considera que lo más importante es la salud de los catamarqueños.

“Nosotros tenemos que garantizar que la gente tenga un sistema de salud adecuado. La prioridad hoy es la gente y su salud. Después se analizará y se pensará en la economía, siempre acatando las decisiones que tome el presidente Alberto Fernández”, sostuvo el gobernador.

Por útimo, agradeció un aporte del Tesoro Nacional destinado a Catamarca: “Son 71 millones de pesos que fueron solicitados al Presidente. Sabemos que la emergencia por el coronavirus es la prioridad esencial ahora y por eso tenemos que agradecer a la Nación por este aporte. Esta crisis que afecta al mundo, tenemos que seguir trabajando a la par con cada estamento para salir adelante”.