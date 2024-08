Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: declaran las primeras testigos

Fernández fue imputado por los delitos de «lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo» y por «amenazas coactivas» tras la denuncia de la exprimera dama por violencia de género.

¿Cuándo serán citados los próximos testigos?

Después de Barrios y Cantero, será el turno de distintas personas que compartían la cotidianidad de la Quinta de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández. Su testimonio será importante para reconstruir cómo era la convivencia entre el matrimonio presidencial.

El lunes 26 de agosto a las 10 fue citado el exintendente de la residencia presidencial, Daniel Rodríguez. En tanto, que el 5 de septiembre será el turno del extitular de la Unidad Médica Presidencial, Federico Walter Saavedra.

El fiscal González buscará el testimonio de Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola. En los últimos días, el fiscal libró un exhorto internacional ante la Fiscalía Penal de la ciudad de Madrid para que autoricen a Yañez Verdugo para prestar declaración testimonial en el Consulado argentino en Madrid, ciudad donde reside junto a su hija.

Nuevos chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez: «Mi consejo es que hables lo menos posible»

Continúa la investigación en la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández y, mientras comienzan a declarar los primeros testigos, aparecieron nuevos chats que dan cuenta de la violencia hacia su expareja, Fabiola Yañez: «Mi consejo es que hables lo menos posible».

La conversación data del 28 de junio de 2024. En ese momento, Yañez ingresó a una audiencia con el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa sobre el desmanejo de los seguros, quien le preguntó a la ex primera dama si, ante el hallazgo de chats e imágenes que probaban la violencia de género perpetrada por Fernández, estaba dispuesta a realizar una denuncia.

Yañez desistió de la posibilidad en ese entonces y, según difundió el medio Infobae, se comunicó con el expresidente durante esas horas. «Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema«, dice al comienzo de la charla llevada a cabo por WhatsApp.

Luego de una llamada de 10 minutos, Fernández realiza un descargo y lamenta lo ocurrido: «Lamento mucho todo. Me doy cuenta que estás muy lastimada. Nunca quise que todo fuera como fue. Siempre te amé y nos tocó un tiempo tortuoso que seguramente no me dejó darte la atención que merecías. Hoy estoy muy triste por todo. Mis ganas de vivir no existen. Soñaba otra cosa a tu lado. Te pido perdón por el daño que sin querer te he causado. Beso grande».