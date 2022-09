Causa Vialidad | Beraldi: «Lo del fiscal Luciani es una sobreactuación inadmisible»

El abogado de la vicepresidenta negó un supuesto encuentro entre Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez a fines de 2015 para delinear el «plan limpiemos todo». Sostuvo que «ya que tenemos que presumir, presumamos todo», y que los vuelos rasantes del Tango 01 fueron un día diferente al invocado por el MPF como el día «clave». También que ese día la entonces presidenta estaba en Río Negro.

«Esto los deja en una situación vergonzosa. De esto no se vuelve», lanzó el letrado.

La placa que usó Beraldi para negar el supuesto encuentro entre Báez y Cristina Kirchner.

Minutos antes se había preguntado si era cierto lo que dijo Luciani en su alegato, que al 10 de diciembre de 2015 el Estado no tenía deudas con las empresas de Lázaro Báez. Mostró fragmentos de la exposición del MPF y puntualizó sobre una nota que usó Luciani para probar que no se le debía nada. Esa nota estaba firmada por Laura Indie, funcionaria del Distrito 23, que declaró en el juicio que la firmó por miedo. «Soy sincera, no corroboré nada de lo que está ahí», se la escucha en la declaración que usó el abogado de la vice.

«Cristina no aparece en ningún mensaje»

El abogado Carlos Beraldi arrancó este martes 20 de septiembre su segunda jornada de alegato en defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita en el marco del juicio por la Obra Pública. En ese marco, rechazó la existencia del plan «limpiar todo», con el que supuestamente se ordenó el borrado de pruebas y el pago de deudas al empresario Lázaro Báez.

«La acusación es ampliamente calumniosa», lanzó el abogado de la vicepresidenta minutos después de las 9 de la mañana ante los jueces del TOF N°2, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y las defensas.

Rápidamente citó los mensajes extraídos del celular del ex secretario de Obras Públicas José López donde surgieron los mensajes que para la Fiscalía vinculan a la entonces presidenta. Dijo que «cualquiera sabe que si uno busca cyuatro mensajes y sobre eso quiere construir semejante historia va a fracasar».

«Cristina no aparece directamente en ningún mensaje, ninguno sale de ella. Son solo circunstancias que dicen ‘voy a ver a la señora, me reúno, no me reúno’. El punto más cercano es el secretario de Obras Públicas hablando con el secretario de la presidenta, algo rutinario», dijo Beraldi.

Asimismo, el letrado habló de «mendacidad increíble» de la Fiscalía, y dijo que Luciani y Mola construyeron una historia «a modo de contexto» para «hacer creíbles los mensajes» y que todo quede como que Cristina era la jefa de la asociación ilícita.



Alegatos: segunda jornada de Beraldi

Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, arranca hoy su segunda jornada de alegato en el juicio por supuestas irregularidades en el marco del otorgamiento de contratos de obras públicas a la provincia de Santa Cruz. Será luego del arranque de este lunes 19 de septiembre, en el que expuso durante siete horas los motivos por los cuales cree, junto a la vicepresidenta, que la acusación del Ministerio Público se trata en realidad de un caso de «mala praxis» jurídica.

El letrado es asistido por Ary Llernovoy, el otro abogado de la vicepresidenta que ayer intervino en dos ocasiones durante el alegato para desarrollar aspectos puntuales de la exposición. Se espera que suceda lo mismo este martes 20 de septiembre desde las 9 de la mañana, horario en el que está previsto el arranque de la audiencia que, como siempre, se podrá seguir a través de YouTube.

Ayer a la tarde, una vez que terminó la primera jornada de defensa a cargo de su abogado, la vicepresidenta usó las redes sociales para elogiar la exposición y manifestar que superó sus expectativas. «Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis», escribió pasadas las 15 en Twitter.

Pero no se quedó ahí. Cinco horas más tarde la vice volvió a la carga con otro mensaje con el que invitó a sus seguidores a sumarse a la transmisión de la segunda jornada de alegato y también anticipó por donde irá la línea discursiva de su abogado.

En ese marco, se espera que Beraldi defienda a la vicepresidenta y principal acusada de liderar una asociación ilícita para beneficiar al empresario Lázaro Báez con contratos de obra pública del capítulo que los fiscales llamaron «plan limpien todo».

Se trata de la última etapa del supuesto entramado de corrupción, puesta en marcha, siempre según los fiscales, a partir del fracaso electoral del kirchnerismo en las elecciones del 2015. En varias de las nueve jornadas en las que Luciani alegó hizo referencia a este punto y mostró una serie de mensajes que, según sus palabras, dejarían al descubierto la participación activa de la entonces presidenta en la coordinación de los últimos pagos de certificados que se le debían al empresario santacruceño, los despidos en sus empresas y el supuesto abandono de obras, algo que para el discurso kirchnerista ocurrió una vez que llegó el macrismo a la gestión.

En palabras de la vicepresidenta, la exposición de hoy de su abogado será «algo nunca visto». «No te lo pierdas: descubrí cómo te han mentido», escribió en Twitter con un estilo típico de venta de un programa de TV.

«No podemos dejar pasar estas mentiras grotescas»

Beraldi centró este lunes su exposición con críticas a la incorporación de «nuevos hechos» a la acusación contra la vicepresidenta que hicieron los fiscales federales Sergio Mola y Diego Luciani. «Estamos mostrando que mintieron», expresó el letrado tras comentar que no hubo un «apagón informativo» respecto de las obras, algo que había señalado la Fiscalía.

El abogado de la ex presidenta expresó que «frente al fracaso estrepitoso de la acusación original, que se basaba en decir que hubo fondos asignados a la provincia de Santa Cruz de manera fraudulenta, la Fiscalía dijo ‘hay que inventar algo'».

Durante su primera jornada de exposición, Beraldi se quejó de que la acusación de Luciani y Mola incluyó también al ex presidente Néstor Kirchner. Sostuvo en esa línea que «no quiero explayar la disgresión, pero la imputación contra Néstor Kirchner es insólita. Está muerto y lo imputan como si fuera parte del juicio».

«Yo nunca vi mentir en un juicio de esta manera», sumó minutos después sobre la intervención del Congreso en el marco del Presupuesto. «Esto por momentos es agotador, a veces uno quisiera tomarse en chiste esto. La Fiscalía pidió 89 años de prisión en conjunto para todas las personas involucradas y venimos mostrando punto por punto que todo es un disparate. Esto es lo grave», agregó.

