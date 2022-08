Causa Vialidad: «Todos con Cristina», la movida del kirchnerismo tras la acusación del fiscal Luciani

El kirchnerismo salió este lunes 1 de agosto a bancar a su jefa política Cristina Kirchner luego de que le fiscal federal Diego Luciani denunció la existencia de una «asociación ilícita institucional» encabezada por la vicepresidenta en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

«#TodosConCristina», fue le hashtag que hicieron tendencias en Twitter para apoyar a la exmandataria nacional tras la exposición de Luciani quien en su alegato en la causa conocida como Caso Vialidad, invocó desde declaraciones del actual presidente Alberto Fernández hasta la extracción de unos 26 mil mensajes del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López.

«Contra el lawfare y la persecución a @CFKArgentina. #TodosConCristina», publicó en sus redes el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El fiscal federal Diego Luciani.

Uno de los más duros en su descargo fue el abogado Gregorio Dalbón, que representó a la vicepresidenta en varias causas: «El alegato del fiscal es una vergüenza, está llenando el tiempo. Al momento no mencionó ni una prueba de cargo contra @CFKArgentina ni UNA. Y, es entendible, no hay. No puede condenar a una persona por haber sido Presidenta de la Nación. Ya probaron en Brasil con Lula».

Gregorio Dalbón: «Es una máquina de títulos el fiscal Luciani»

En esa línea, siguió: «Es una máquina de títulos el fiscal. Recordemos que no hay lawfare sin diarios y periodismo golpista. El partido es entre este tribunal inescrupuloso, un fiscal busca fama, y los medios macristas. De derecho nada. Sencillamente porque contra @CFKArgentina no tienen NADA».

“El fiscal nos da la razón en cuanto a la paralización de las obras. Claro, las paró el gobierno de Mauricio Macri. Debieran solicitar testimonios e investigar los responsables de la maniobra -2016/2019- En tal caso funcionarios, nunca el Presidente. Lo de CFK es lawfare puro!”, dijo el abogado.

«Usaron la foto de @CFKArgentina en este juicio para las elecciones. Salió estupenda! Perdieron las elecciones. Ahora usarán ríos de tinta con este juicio para las elecciones… No somos nosotros cracks. Ellos son horribles. Y cuando los juzgan huyen como Pepín!», agregó Dalbón.

Pablo Duggan comparó al fiscal Luciani con Nisman: «Los dos hicieron una denuncia falsa contra Cristina»

«Me aburrió Diego Luciani es una maquina de tirar títulos. Jurídicamente es mal fiscal, no funda en derecho, se enoja por zoom y se hace el vehemente como si fuera un juicio de lesa humanidad», dijo y concluyó: «CFK no posee prueba de cargo en contra, aunque no quieran deben absolverla. Sino lo hacen, la van hacer “más” Gigante a @CFKArgentina».

Otro de los que compartió el hashtag #TodosConCristina y una foto de la vicepresidenta fue el escritor Marcelo Figueras, quien acompañó a Cristina Kirchner durante la presentación de su libro Sinceramente por varias partes del país.

Chino Navarro: «Cristina es una persona honesta»

Fernando “Chino” Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete, también salió a bancar a la vicepresidenta: «Estoy convencido de que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner son inocentes, son personas de bien».

«Si yo tuviese dudas de la honestidad de Cristina lo plantearía, para mí es una persona honesta. Parte de la justicia federal se puso a disposición del proyecto político del macrismo, y desde ahí se violentaron muchos principios constitucionales», afirmó Navarro.

Cristina Kirchner, acusada en la causa Vialidad.

Mientras que la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, una de las legisladoras más cercanas a Cristina, manifestó: «En una saga más de Comodoro Netflix, ahora nos dicen que las pruebas se pesan y para rematar, un fiscal que sólo grita para la tribuna y no funda en derecho. Nada nuevo bajo el sol».

«De las 3 toneladas de pruebas tituladas, el fiscal federal Diego Luciani en su alegato no mencionó ninguna en contra de @CFKArgentina sino que apeló al “sentido común” lo cual demuestra su total arbitrariedad«, añadió.

«Ante la falta probatoria, el fiscal desesperado por aparecer en los medios busca títulos rimbombantes, pero esto se trata de la verdad real que debería buscar todo proceso penal», siguió Fernández Sagasti que concluyó: «No sirven las conjeturas, ni las suposiciones. Sino los hechos avalados por la pruebas, hasta ahora nada de eso surge de los intentos desesperados de la fiscalía».

«Ahora necesitamos condena”: la oposición marcó su posición en el juicio contra Cristina Kirchner

Más apoyos a Cristina

Por su lado, la directora de Migraciones, Florencia Carignano, también se sumó al hashtag: «La conductora de los sueños y esperanzas de un pueblo que nunca, pero nunca la va a dejar sola». A su turno, el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yaski, comentó: «El poder económico, mediático y judicial la persigue porque es la única que se plantó para defender a nuestro pueblo. A @CFKArgentina la vamos a defender en la calle o dónde sea. No pasarán!».

«La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones. Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico siguen persiguiendo a Cristina. Cristina sigue defendiendo al pueblo. Los garantes de impunidad de Macri persiguen a @CFKArgentina», dijo el ministro de ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Cuervo Larroque.

En ese sentido, el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, señaló: «Mi total apoyo a @CFKArgentina. Esta escandalosa persecución a la principal líder política de nuestro país es inadmisible. En democracia debe prevalecer la verdad y la justicia».

«El Partido Judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos», dijo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El reinicio del juicio contra Cristina Kirchner

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

El proceso judicial comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19, consignó la agencia Télam.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que «fue un plan ideado por el Gobierno saliente» de Mauricio Macri y que la causa «forma parte del lawfare».

ED