Cayó una banda de traficantes de personas que capturaban a refugiados ucranianos

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) anunció que identificó a presuntos traficantes de seres humanos que capturan a ucranianos que huyeron de la invasión de su país, aprovechando la vulnerabilidad de su situación.

Según un comunicado de Europol, el 23 de mayo fueron identificados nueve presuntos traficantes de personas, nueve posibles víctimas y 42 plataformas de Internet que presuntamente se usaban para reclutar a las personas, informó la agencia de noticias AFP.

Los agentes se centraron en el seguimiento de las publicaciones que ofrecen asistencia a los refugiados para el transporte, el alojamiento y el trabajo.

Las autoridades judiciales de 14 países de la Unión Europea (UE) participaron en esta jornada de acción en línea, dirigida por los Países Bajos, en la que se vigilaron los sitios de citas y de reclutamiento, así como las plataformas que ofrecían servicios sexuales.

Europol admitió que muchas plataformas parecen estar tomando medidas importantes para combatir su uso indebido para el tráfico de refugiados ucranianos.

«Sin embargo, las fuerzas del orden encontraron un número importante de ofertas de empleo sospechosas dirigidas a mujeres ucranianas, algunas de las cuales se describen como ‘sesiones de fotos'», alertó la oficina.

Más de 7,5 millones de personas cruzaron las fronteras de Ucrania por la guerra y otras tantas se vieron forzadas a moverse internamente para huir de los combates, la mayoría con destino a países de la UE, principalmente Polonia, Hungría, Rumania y Eslovaquia.

🌐 Human traffickers luring Ukrainian refugees on the web targeted in EU-wide hackathon.

Main figures:

💻 125 platforms monitored

👥 9 human traffickers identified

🔎 15 investigations initiated

👮 93 officers participated

More information ⤵️https://t.co/pLSWZQ4rKV #EMPACT

— Europol (@Europol) June 23, 2022