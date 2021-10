Cecilia Moreau: «El martes va a haber quórum porque es un temario de la gente» – Télam

Moreau acus a la oposicin de Juntos por el Cambio de «especular» de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos (FdT), Cecilia Moreau, se mostr hoy confiada en que el martes prximo la Cmara baja tendr qurum para debatir la ley de etiquetado frontal, entre otras cuestiones, y acus a la oposicin de Juntos por el Cambio (JxC) de «especular» de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

«Creo que habr qurum, salvo que los manden otra vez a hacer show para salir en los diarios. No debera porque no haber qurum porque es un temario de la gente», sostuvo Moreau este viernes en declaraciones a la radio AM 750.

En ese sentido, la diputada nacional del FdT precis que «el martes tenemos una agenda extensa: tenemos otros proyectos que son tambin importantes como el de los viateros que deben tener un rgimen especial de jubilaciones y otro que refuerza el programa de oncopediatria y la ley ovina«.

Conoc los productos con precios fijos establecidos por el Estado Nacional que rigen hasta el 7 de enero de 2022. Una medida que garantiza precios justos y estables para defender a los consumidores argentinos.#SAlAcuerdoDePrecios 🇦🇷https://t.co/gtUlx9edxt Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 21, 2021

Record que cuando se debati en comisin la ley de etiquetado frontal «ramos 120 diputados en el plenario de comisiones y el dictamen de acompaamiento al proyecto tuvo 120 firmas».

«No es que no haba consenso hubo especulacin en ese momento», dijo Moreau, al hacer referencia a la ltima sesin que fracas por falta de qurum por decisin de la oposicin que no baj al recinto de la cmara baja.

«Por eso es muy importante esta eleccin. El Congreso no puede dejar de funcionar. En pandemia y en situaciones complejas, hemos sacado un montn de leyes que permitieron que sigamos de pie. Yo fui diputada en el macrismo y la diferencia entre tener un Congreso abierto a un Congreso clausurado es abismal», asever la legisladora.

Para Cecilia Moreau, Rodrguez Larreta es «irresponsable» al hablar de desabastecimiento

La legisladora Moreau calific de «irresponsable» al jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta, quien advirti sobre un eventual desabastecimiento a raz de la decisin oficial de congelar hasta el 7 de enero prximo los precios de 1.432 productos de consumo masivo.

Moreau consider que Rodrguez Larreta «es un irresponsable y termina siempre demostrando, como todo el PRO, que son una empresa que termina siendo funcional siempre a los mismos grupos concentrados de la economa».

«Nunca a favor del pueblo; en eso no fallan», asever.

La legisladora nacional respondi de esta manera al ser consultada sobre las afirmaciones del jueves del jefe de Gobierno porteo, quien cuestion la medida del gobierno nacional de congelar al 1 de octubre los precios de 1.243 productos consumo masivo, y advirti que esa decisin podra generar «desabastecimiento».

«No debe ni va a haber desabastecimiento. Es un miedo que estn intentando generar. Hay que ponerle un freno a esto. La gente debera darse cuenta de lo que son», asever la legisladora nacional del FdT.