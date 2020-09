Cecilia Moreau: “No se puede permitir que la minoría le imponga a la mayoría qué discutir” – Télam

Ambas iniciativas fueron votadas en una sesin mixta que fue cuestionada por el interbloque de Juntos por el Cambio.

La diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos) dijo hoy que el oficialismo en la Cámara baja no puede permitir “que la minoría le imponga a la mayoría” qué se discute en el recinto, y estimó que en la actitud y el “clima disociado” de Juntos por el Cambio tuvo que ver el expresidente Mauricio Macri, desde Suiza.

“Quedé con una sensación muy amarga por un clima disociado con la realidad por parte de Juntos por el Cambio, porque no podemos permitir que la minoría le imponga a la mayoría qué temas se discuten y qué temas no, que es lo que pretendían hacer”, afirmó Moreau esta mañana en diálogo con AM 750.

La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de auxilio al sector del turismo, golpeado por la pandemia, y aprobó el que aumenta las penas a la pesca ilegal.

Ambas iniciativas fueron votadas en una sesión mixta que fue cuestionada por el interbloque de Juntos por el Cambio, que anticipó que pedirá su impugnación judicial por considerar que el debate debía ser presencial, con el argumento de que prórroga de la vigencia de las sesiones telemáticas tenía que resolverse por consenso.

En una maratónica jornada de trabajo que se inició ayer a las 11.40 con la reunión de Labor Parlamentaria que se extendió durante más de ocho horas, a la que siguió luego la sesión, que comenzó a las 19:40 y concluyó a las 5:07 de la mañana de hoy, finalmente Diputados aprobó las dos proyectos en cuestión.

La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto de auxilio al sector del turismo, golpeado por la pandemia, y aprobó el que aumenta las penas a la pesca ilegal.”

En ese marco, la diputada Moreau lamentó que Juntos por el Cambio, “después de todos los esfuerzos hechos frente a la pandemia del coronavirus, no haya cuidado y haya violado los protocolos sanitarios, ni tampoco para el personal que trabaja en Congreso”.

En ese sentido, resaltó que “hubo mucha violencia fuera y dentro de la Cámara, con discursos de odio, de rencor, incluso tomándose de manera burlona y socarronamente la cuarentena, cuando recibíamos un informe alarmante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”.

“Nosotros planteamos poder seguir sacando leyes para los sectores que la están pasando muy mal en este momento, con un funcionamiento mixto de la Cámara, presencial para los que pudieran hacerlo, y telemático para aquellos que, por su condición de salud o de riesgo, se lo impidiera”, indicó.

En tanto, al ser consultada sobre si la actitud del bloque de Juntos por el Cambio fue para evitar que se debatiera la reforma judicial, Moreau sostuvo que “la verdad que ese tema aún no está en la agenda de la Cámara para los próximos días”.

En esa línea, aseguró que sí están en la agenda “la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que favorece a las provincias; o cómo podemos ayudar al sector de la cultura y los medios audiovisuales, afectados por la pandemia, y el proyecto de aporte solidario de grandes fortunas por única vez, que impulsamos desde nuestro bloque”.

De esa manera, la legisladora oriunda de San Isidro enfatizó que “no podemos cerrar el Congreso, cuando los médicos, enfermeros, camioneros y policías trabajan todos los días”.

Finalmente, subrayó que no tenía “dudas de que esto vino de una orden de Macri, desde Suiza, porque dentro de Juntos por el Cambio ganaron el debate los más duros, los más destructores y más radicalizados, y no se dan cuenta que fueron un gobierno desastroso, pero que son una peor oposición”.