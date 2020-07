Cecilia Todesca: “Vamos a continuar con las políticas para proteger el ingreso de las familias”

Cecilia Todesca asegur que el proyecto de moratoria impositiva incluye a todo tipo de empresas

La vicefeja de Gabinete, Cecilia Todesca, reafirmó que el gobierno nacional continuará con “todas las políticas públicas necesarias” para “proteger el ingreso de las familias” en el actual contexto sanitario, y recordó que el Estado ha “gastado dos puntos del PBI en tres meses” para sostener el empleo y auxiliar a los más necesitados.

“Vamos a continuar con todas las políticas públicas necesarias para sostener el consumo, y proteger el ingreso de las familias, más allá de las realidades diferentes que se viven entre el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y el resto del país”, sostuvo Todesca durante una entrevista con América TV.

En este sentido, la funcionaria recordó que ya se han pagado “dos ingresos familiares de emergencia (IFE) completos y también el sueldo (la mitad) a 2,8 millones de trabajadores que cumplen tareas en 310.000 empresas”, a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Todesca destacó que ya se definió una tercera ronda igual a las otras dos y el ingreso lo recibirán por igual todos los ciudadanos, con independencia de si la ciudad donde residen está con cuarentena estricta o con distanciamiento.

Se han pagado dos ingresos familiares de emergencia (IFE) completos y también la mitad del sueldo a 2,8 millones de trabajadores que cumplen tareas en 310.000 empresas”

“El IFE evita que entre 2,2 y 2,8 millones de personas caigan en la pobreza y que entre 1,8 y 3,1 millones caigan en la indigencia, y a eso le sumamos el refuerzo de la tarjeta Alimentar y el bono para quienes reciben la AUH, que protegen a una cantidad aún más grande de personas para que no queden en situación de vulnerabilidad”, explicó la funcionaria.

En este contexto, indicó Todesca, el IFE “vino a colaborar en el ingreso de las familias más necesitadas; esas necesidades son concretas y muchas son previas a la pandemia, y luego se agudizaron”.

“Esa cantidad de 9 millones de personas que perciben el IFE es muy heterogénea, con gente que no tiene trabajo, o, si lo tienen, no están registrados, mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen sobre sus espaldas todas las tareas de cuidado, y estamos trabajando en desgranar esa heterogeneidad de cara a medidas futuras”, aseveró Todesca.

El IFE vino a colaborar en el ingreso de las familias más necesitadas; esas necesidades son concretas y muchas son previas a la pandemia, y luego se agudizaron”

La vicefeja de Gabinete también dejó en claro que la Argentina “tiene que aumentar su capacidad exportadora, aunque es difícil prever si el mundo nos va ayudar o si Brasil se va a recuperar y a demandar bienes industriales”.

En cuanto al proyecto de ampliación de la moratoria impositiva enviado esta semana al Congreso por el Poder Ejecutivo, Todesca recordó que “incluye a todo tipo de empresas con deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social”.

“Se va a pagar en plazos muy largos a tasa de interés baja, lo que la transforma en una herramienta muy importante para proteger la viabilidad de las empresas en este contexto”, resaltó.