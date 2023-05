Ceferino Reato: «Gracias a la oposición, el Gobierno tiene chances de salir primero en las elecciones»

El domingo 7 de mayo se celebraron tres elecciones en las provincias de Misiones, Jujuy y La Rioja que ya tienen gobernador electo, con el oficialismo como claro ganador. No obstante, los comicios 2023 continúan en Argentina pero los interrogantes que más inquietan son si las coaliciones gobernantes serán afectadas por los resultados del IPC que pueda arrojar el INDEC.

Por ello, el periodista Ceferino Reato, director de la revista Fortuna de Editorial Perfil analizó los resultados de las elecciones provinciales del domingo y comentó cuales son las perspectivas que inquietan a la política de cara los próximos comicios.

«Ganaron los oficialismo y es una tendencia que probablemente continué, salvo en La Pampa donde la oposición puede desbancar al peronismo, pero hay que ver». Luego el entrevistado dijo: «En las provincias, los gobernadores tienen todo una red que les permite llegar a los ciudadanos. Por eso la tendencia en las provincias es a desdoblar las elecciones presidenciales».

La economía en las elecciones 2023

El periodista aseguró que no le sorprendieron los resultados en Misiones, Jujuy y La Rioja, por que «en las provincias pesa más el armado, la fidelidad, el voto cautivo que los gobernadores desarrollan y lo hacen muy bien». No obstante, «la situación económica los afecta, pero los votantes saben que no depende todo de los gobernadores».

Además, «Creo que la situación económica va a manifestarse en los distritos más grandes: Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza y en las elecciones presidenciales». Pero «hay que ver cómo».

División de la oposición

«Creo que gracias a la división de la oposición, el Gobierno tiene una chance, mínima, pero incluso de salir primero». Para eso, el periodista dijo que, «tienen que darse varias cosas: primero estamos tan mal que dependemos de la ayuda de Fondo Monetario Internacional, es decir si no hay ayuda, al Gobierno le va a ir mal». Pero «si ella ayuda llega y la oposición sigue dividiéndose yo no descarto que salgan primeros».

Alianza de Javier Milei y Juntos por el Cambio

Para Ceferino Reato, la unión de Javier Milei y Juntos por el Cambio puede ser efectiva, pero «hay que ver como se hace, porque en política no siempre la suma de las parcialidades es más que la totalidad».

«Milei tiene muchos votos y a medida que avanza la crisis va a tener más votos, pero no tiene un armado nacional». «En las elecciones no solo te tienen que votar sino que además, después hay que contar los votos». Para eso «necesitas fiscales en todos lados y si no los tenés, los otros partidos te van a robar votos».

Luego Reato explicó que Milei le saca votos a la oposición y por este motivo Cristina Kirchner lo subió al ring, principalmente para que el Frente de Todos logre mantener la gobernación de la provincia de Buenos Aires.