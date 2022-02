Celebrará ONU Asamblea General sesión especial de emergencia sobre Ucrania

La aprobación del texto se consiguió ya que las decisiones del Consejo sobre cuestiones de procedimiento solo precisan del voto favorable de nueve miembros del órgano de Seguridad y no permite el derecho a veto de ninguno de sus cinco representantes permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Gran Bretaña y China.

Este mecanismo, basado en una resolución de la Asamblea General llamada “unión pro-paz”, solo se ha usado diez veces en toda la historia de la Organización.

Al igual que el pasado viernes, el documento consiguió el voto a favor de 11 de los 15 miembros del Consejo, tres abstenciones por parte de China, India y los Emiratos Árabes y el voto negativo de Rusia.

A solicitud de Francia, el Consejo se reunirá de nuevo mañana para debatir la situación humanitaria en Ucrania.

Estados Unidos: Hay que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a la amenaza

En su explicación del voto favorable, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, reiteró el mensaje de que “Rusia no puede vetar nuestras voces. Rusia no puede vetar al pueblo ucraniano. Y Rusia no puede vetar la Carta de la ONU. Rusia no puede vetar, ni vetará, la responsabilidad”.

Thomas-Greenfield aplaudió la aprobación de la resolución en el Consejo e indicó que “ha dado un paso importante hacia esa responsabilidad”.

“Los miembros del Consejo que han apoyado esta resolución reconocen que este no es un momento ordinario. Tenemos que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a esta amenaza a nuestro sistema internacional y hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania y a su pueblo”, dijo.

Por último, recordó que este domingo el presidente ruso Vladimir Putin puso en alerta máxima a las fuerzas nucleares de su país “a pesar de que está invadiendo un país que no tiene armas nucleares y que no está amenazado por la OTAN, una alianza defensiva que no luchará en Ucrania”

Del mismo modo, instó a Rusia a moderar “su peligrosa retórica en relación con las armas nucleares”.

Rusia afirma que las resoluciones no buscan soluciones constructivas

El embajador de Rusia explicó su negativa al proyecto de resolución de este domingo al no contener “el menor atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el seno del Consejo”.

Vasily Nebenzya explicó que Rusia ya vetó el proyecto de resolución presentado el pasado viernes por la misma razón y calificó a ambos textos de “parciales y desequilibrados”. Igualmente declaró que tampoco incluía ninguna nueva iniciativa.

Nebenzya indicó que el derecho a veto no es “un privilegio”, sino una herramienta que sirve “para garantizar el equilibrio de intereses, que tanto necesita el mundo, y asegurar la estabilidad global a través de este equilibrio”

“El intento de despreciar la posición de Rusia y de ignorarla contradice los fundamentos mismos de la Carta de la ONU. Lo que necesitamos es no impulsar tales esquemas, sino tratar de encontrar puntos de contacto, por mucho que nuestros socios occidentales traten de eludirlo”, destacó.

El diplomático señaló además que la actual crisis no se inició con la reciente “operación militar especial” en Ucrania.

“Empezó mucho antes, cuando ustedes se pasaron 8 años fingiendo que no se daban cuenta de los crímenes de los nacionalistas ucranianos en el Donbás”.

Ucrania denuncia la muerte de niños y el cierre de escuelas

En su intervención, el representante permanente de Ucrania señaló que los combates más intensos se producen en torno a Kiev, la capital del país, en el noreste -Jarkiv, Sumy, Chernigiv- y en el sur -Kherson, Zaporizhzhia, Mariupol-.

Sergiy Kyslytsya destacó que se están utilizando aviones operativos y tácticos de largo alcance contra los ucranianos, así como armas de alta precisión de largo alcance y múltiples sistemas de lanzacohetes.

Citando al ministro de sanidad ucraniano, Viktor Liashko, cifró en al menos 16 el número de niños muertos desde el 24 de febrero, y en 350.000 la cifra de alumnos que no tienen acceso a educación según el ministerio de Educación.

“Las pérdidas del enemigo hasta el 27 de febrero han ascendido a casi 4300 efectivos muertos y más de 200 tomados como prisioneros de guerra”, detalló sobre la información publicada por el ministerio de Defensa de su país.

De igual modo, y retomando el mensaje de la embajadora estadounidense, calificó de “extremadamente alarmante” el hecho de que el presidente ruso “haya recurrido hoy a un abierto chantaje nuclear. El mundo debe tomarse muy en serio esta amenaza”, alertó.